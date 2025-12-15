Hiába a fellebbezés, nem szabadul a börtönből Bródy János fia

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Bródy János fia, Bródy Miklós Dániel 2023 decemberében két év börtönbüntetést kapott Amerikában, miután bosszúból feltörte a volt munkaadója, egy bank rendszerét. A vád szerint Bródy Miklós Dániel, aki informatikusként dolgozott a The First Republic Banknál, kirúgása után törte fel a volt munkahelye számítógépes rendszerét. A céges laptopját, amelyet nem adott vissza, arra használta, hogy hozzáférjen a bank hálózatához, az ügyészek szerint pedig törölte a bank kódtárolóit, rosszindulatú programokat futtatott a naplók törlésére, gúnyos üzeneteket hagyott a kódban, és más alkalmazottak nevében lépett be a rendszerbe.

Elutasították Bródy János fiának fellebbezését / Fotó: Mate Krisztian

Fellebbezést nyújtott be Bródy János fia

Bródy Miklós Dánielt eredetileg akár 15 év börtönbüntetést is kaphatott volna, azonban peren kívüli megállapodást kötött az ügyészséggel, és bűnösnek vallotta magát, így enyhébb büntetést szabtak ki rá. Az amerikai állam továbbá 529 ezer 266 dollár (173 millió forint) kártérítést szabott ki rá, Bródy János legidősebb gyermeke azonban sikeresen megakadályozta a vagyonelkobzást. A legfrissebb hírek szerint a férfi nemrég egy olyan keresetet adott be az amerikai fellebbviteli bíróságnak, amelyben súlyos eljárási hibákról ír.

Bródy álláspontja szerint a kerületi bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát azzal, hogy a veszteség összegét és a kártérítést hamis, megbízhatatlan, nem alátámasztott, hallomásból származó részösszegekre alapozta, továbbá azzal, hogy megakadályozta őt abban, hogy keresztkérdéseket tehessen fel Brian Krausnak, a tanúnak, aki ellene vallott

- olvasható az interneten is elérhető bírósági dokumentumban, egy hazai lap információ szerint azonban a negyvenéves férfi nem járt sikerrel, az Észak-Kaliforniai Bíróság fellebbviteli bírója, William Horsley Orrick ugyanis elutasította a keresetet, mivel nem találtak hibát a bíróság által meghatározott veszteségösszegben, valamint szerintük a kerületi bíró sem követett el egyértelmű hibát a kártérítés megállapításakor. Bródy Miklós Dániel tehát büntetett előéletű férfiként fog szabadulni a börtönből két hónap múlva.