Kincsvadászok: Milliós tárgyra bukkant a műsor szakértője

Sokan látták és sokan kommentelték is Megyesi Balázs műtárgyszakértő legfrissebb TikTok videóját, melyben egy valóban lenyűgöző, és egyben szakrális tárgyat mutat be. Ugyanakkor a videó alatti hozzászólások többsége mégsem arról szólt, hogy mennyire szép és kidolgozott a Kincsvadászok szakértőjének kezében lévő tárgy. Sokan ugyanis, annak származását firtatták, vagyis azt feltételezték, hogy nem kerülhetett legálisan kereskedelmi forgalomba. Megyesi Balázst ezért arra kértük, oszlassa el a vallási témájú tárgyak és az illegalitás kérdésköre körül kialakult tévhiteket, vagyis a nem létező analógiát, evidenciát.

De mielőtt rátérnénk a lopott, nem lopott témakörre, nézzük a tárgyat, amit a Kincsvadászok szakértője egy Falk Miksa utcai régiségkereskedésben talált a minap. Megyesi Balázs így beszélt a valóban meseszép, míves kidolgozású ezüst ereklyéről. „Sokszor beszélek múzeumi minőségű tárgyakról és olyankor vagy túlzok egy kicsit, vagy nem. De most nem fogok túlozni. Na, ez a tárgy, valóbban múzeumi minőség! Ez egy monstrancia, vagyis egy úrfelmutató, amit körmenetekkor használunk. Ebbe kerül bele Krisztus teste, vagyis az ostya.

A tárgy érdekessége, hogy igazán régi. Az ezerhatszázas évekből való, és gyönyörű kézimunka.

A kutatás következő része az lesz, hogy megnézzük, honnan is származik a tárgy” – hangzik el Megyesi Balázs videójában, mely alatt azonnal megjelentek a kommentelők is, akik többsége a tetszését fejezte ki, de megjelentek azok is, akik az „ördög sosem alszik” elv alapján közelítették meg a témát. „Kiderült, honnan lopták el?” – tette fel egyenesen a kérdést a szakértő egyik követője, míg egy másikuk, egyenesen kijelentette, hogy nem kerülhetett legálisan kereskedelmi forgalomba: „Ez egy templom kirablásából van…” – fogalmazott Balázs másik rajongója.

Megyesi Balázs: „A különböző egyházak templomait gyakran fosztották ki a történelmük során”

A Bors ezért fel is kereste a TV2 műtárgykereskedő show-jának szakértőjét, aki megpróbálta eloszlatni a műtárgyak körül kialakult és néha fel, felröppenő, többnyire alaptalan pletykákat. „Pontosan értem, miből is eredhetnek a feltételezések egy-egy ritka és értékes tárggyal kapcsolatban. Különösen, ha egyértelműen vallási eredetű műkincsekről, van szó. Hiszen nem titok, hogy a különböző egyházak templomait gyakran fosztották ki a történelmük során. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy rengeteg vallási ereklye és templomokban használt tárgy olyan főúri, magánkápolnákból való, melyek értékei keszekusza öröklési rendszereken keresztül kerültek végül a műkincspiacra, vagyis teljesen legális utakon jutottak el oda, ahol most vannak. Ugyanakkor egy kereskedő számára is fontos, hogy igazolható legyen egy tárgy útja, még ha rögös is, és történelmi viharokon átívelő. Ugyanakkor, rengeteg vallási tárgy került eladásra a huszadik században, amikor rendek sokaságát oszlatták fel, vagy lehetetlenítették el.

Sok pap és vagy vallási vezető döntött úgy akkoriban, hogy a gyülekezet megmentése, túlélése érdekében pénzzé teszi az értékesebb tárgyakat

– fogalmazott lapunknak Megyesi Balázs, aki azt is elárulta, hogy a videóban látható ezüsttárgy becsértéke valahol 1.6 és 2 millió forint között van.