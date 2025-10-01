A zabkása is hizlalhat: hibák, amiket a szakértő szerint szinte mindenki elkövet

A zabkása az utóbbi években rendkívül népszerűvé vált, ami nemcsak az egészséges életmódot követők szívébe lopta be magát, hanem diétázókéba is. Az ételt ugyanis rengeteg pozitív hatása mellett, mindenki szíve vágya szerint készítheti el. Azonban, ha a fogyni szeretnél, van egy-két olyan óriási zabkásahiba, ami meg fog gátolni céljaid elérésében. A témával kapcsolatban Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük.
A tápanyagokban gazdag zabkása tökéletes egy energikus napkezdéshez, ezért nem véletlen, hogy a sportolók és egészséges életmódot követők egyik alapétele, emellett pedig a diétázók nagy kedvence.
Lassan felszívódó szénhidrát, ami hosszan ad energiát és nem dobálja az inzulint. Emellett rostban gazdag, így az emésztésnek is jót tesz, és sokáig laktat
– sorolta Molnár Zsolt a zab előnyeit, majd kitért arra is, hogy az étel hogyan képes támogatni a fogyási célokat.
A szakértő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a zabkása alapvetően egy kalóriaszegény étel, ha jól készítjük el, emellett pedig laktató, illetve „jól variálható vízzel, növényi tejjel, fehérjeporral és gyümölccsel”.
A táplálkozási tanácsadó szerint a zabkása elkészítésénél bukik el sok ember, ugyanis az étel pillanatok alatt válhat diétás reggeliből brutális kalóriabombává.
A bolti instant porok gyakran tele vannak cukorral, ízfokozóval, adalékanyaggal. A csomagoláson persze ott virít, hogy „fit” vagy „healthy”, de valójában egy cukros desszert. Ha diétázol, mindig nézd meg a címkét!
– hívta fel a figyelmet Molnár Zsolt az instant zabkásák árnyoldalára, valamint azt javasolta, hogy a zabot mindig mérd ki és ne szemmértékre öntsd.
„Ha igazán diétásat akarsz, akkor fehérjeporral és bogyós gyümölccsel készítsd, így lesz egyszerre laktató, finom és kalóriabarát” – zárta gondolatait a szakértő.
Az alábbi videóban egy dietetikus magyarázza el a zabkása egészségügyi előnyeit:
