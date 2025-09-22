Nagy fogyókúra: Andi 23 kilót dobott le, pedig töltött káposztát és bolognait is eszik

Nem mindennapi fogyókúra segítette Tanka Jánosné Andreát az életmódváltásban. A látványos fogyáshoz rögös út vezetett, az 55 éves nagymama szerint ennek oka, hogy idősebb korban sokan belenyugodnak abba, hogy túlsúlyosak lesznek, ezzel együtt pedig leszoknak arról, hogy költsenek magukra, hiszen ott vannak a gyerekek, unokák. Ő azonban idővel rájött: igenis fontos, hogy saját magára is figyeljen, hiszen szeretne sokáig aktív nagymama lenni.

Tanka Jánosné Andrea a fogyókúra előtt 95 kiló volt

A fogyókúra alapja az elhatározás: „Mindig is szerettem volna lefogyni”

Még 1993-ban kezdett el hízni, az első terhessége időszakában. Azóta fokozatosan, egyre többet és többet mutatott a mérleg.

– Rengeteg módszert kipróbáltam, mert mindig is szerettem volna lefogyni – meséli. – Tornáztam, futottam, ilyen-olyan diétákba fogtam, de az összesnek az lett a vége, hogy több jött fel, mint ami lement. Szeretek főzni, sütni, bevallom, hogy több édességet, süteményt ettem, mint kellett volna. Tavaly decemberben abbahagytam a futást, mert hideg volt, csúszott az út. Pár hét után éreztem, hogy megint szűkebbek a ruhák, elértem a bűvös 95 kilót. Soha nem voltam még ilyen sok. Ha felmentem a harmadikra, szinte már kiköptem a tüdőmet. Óvodai dajkaként dolgozom, kényelmetlen, kellemetlen volt a túlsúly a munkámban is. Mindezek tetejére januárban orvosnál jártam, 180 körül volt a vérnyomásom. A doktor adott egy kis haladékot, de azt mondta, hogy ha nem javul, akkor muszáj lesz rá gyógyszert szednem. Ezek miatt döntöttem úgy, hogy 55 évesen adok magamnak egy utolsó esélyt a változásra.

„Szükségem volt mentorra”

A kétszeres nagymama az interneten talált rá Balázs oldalára.

– Az egyik bejegyzésében egy olyan hölgyet mutatott be, akinek az életmódváltás hatására helyrejött a vérnyomása – meséli. – Utánanéztem a módszerének, tetszett, hogy nem kell szedni semmilyen „csodaszert”. Kíváncsivá tett, bíztam benne, hogy hátha nekem is sikerül. Abban egyébként biztos voltam, hogy szükségem van egy mentorra, mert itthon a férjem mindig azt mondta, hogy nem vagyok kövér, jó vagyok így. Kellett valaki, aki reálisan lát, biztat és noszogat a változásra. Egy óra leforgása alatt eldöntöttem, hogy adok neki egy esélyt, így idén januárban kezdtem bele Balázs programjába. Kétkedve fogadtam, mert többet kellett ennem, mint amit korábban fogyasztottam. Bár igaz, hogy a süteményeket el kellett hagyni. A kolléganőm is mindig csodálkozva nézte, hogy milyen sok az ebédem. Becsülettel végigcsináltam, mert tényleg úgy álltam hozzá, hogy ha ez nem sikerül, akkor végleg feladom a fogyási kísérleteimet.