Nagy fogyókúra: Andi 23 kilót dobott le, pedig töltött káposztát és bolognait is eszik

Nem mindennapi fogyókúra segítette Tanka Jánosné Andreát az életmódváltásban. A látványos fogyáshoz rögös út vezetett, az 55 éves nagymama szerint ennek oka, hogy idősebb korban sokan belenyugodnak abba, hogy túlsúlyosak lesznek, ezzel együtt pedig leszoknak arról, hogy költsenek magukra, hiszen ott vannak a gyerekek, unokák. Ő azonban idővel rájött: igenis fontos, hogy saját magára is figyeljen, hiszen szeretne sokáig aktív nagymama lenni.
Még 1993-ban kezdett el hízni, az első terhessége időszakában. Azóta fokozatosan, egyre többet és többet mutatott a mérleg.
– Rengeteg módszert kipróbáltam, mert mindig is szerettem volna lefogyni – meséli. – Tornáztam, futottam, ilyen-olyan diétákba fogtam, de az összesnek az lett a vége, hogy több jött fel, mint ami lement. Szeretek főzni, sütni, bevallom, hogy több édességet, süteményt ettem, mint kellett volna. Tavaly decemberben abbahagytam a futást, mert hideg volt, csúszott az út. Pár hét után éreztem, hogy megint szűkebbek a ruhák, elértem a bűvös 95 kilót. Soha nem voltam még ilyen sok. Ha felmentem a harmadikra, szinte már kiköptem a tüdőmet. Óvodai dajkaként dolgozom, kényelmetlen, kellemetlen volt a túlsúly a munkámban is. Mindezek tetejére januárban orvosnál jártam, 180 körül volt a vérnyomásom. A doktor adott egy kis haladékot, de azt mondta, hogy ha nem javul, akkor muszáj lesz rá gyógyszert szednem. Ezek miatt döntöttem úgy, hogy 55 évesen adok magamnak egy utolsó esélyt a változásra.
A kétszeres nagymama az interneten talált rá Balázs oldalára.
– Az egyik bejegyzésében egy olyan hölgyet mutatott be, akinek az életmódváltás hatására helyrejött a vérnyomása – meséli. – Utánanéztem a módszerének, tetszett, hogy nem kell szedni semmilyen „csodaszert”. Kíváncsivá tett, bíztam benne, hogy hátha nekem is sikerül. Abban egyébként biztos voltam, hogy szükségem van egy mentorra, mert itthon a férjem mindig azt mondta, hogy nem vagyok kövér, jó vagyok így. Kellett valaki, aki reálisan lát, biztat és noszogat a változásra. Egy óra leforgása alatt eldöntöttem, hogy adok neki egy esélyt, így idén januárban kezdtem bele Balázs programjába. Kétkedve fogadtam, mert többet kellett ennem, mint amit korábban fogyasztottam. Bár igaz, hogy a süteményeket el kellett hagyni. A kolléganőm is mindig csodálkozva nézte, hogy milyen sok az ebédem. Becsülettel végigcsináltam, mert tényleg úgy álltam hozzá, hogy ha ez nem sikerül, akkor végleg feladom a fogyási kísérleteimet.
Andrea étrendjében gyakran szerepel a töltött káposzta, bolognai spagetti, tojásos nokedli.
– Az a jó, hogy ha hajnalban elmegyek futni, utána nem salátát kell ennem, hanem sonkát, kolbászt, tojást – árulja el. – A családnak, unokáknak ugyanúgy sütök, de egyáltalán nem nehéz megállni, hogy ne egyek belőle. Illetve, most már belefér, hogy időnként elfogyasszak akár egy-egy szelet almás pitét. Az a jó, hogy most már nem az étel ural engem, hanem én őt. Tudom, hogy mikor, mit, mennyit ehetek. Csoda ez a rendszer és könnyen betartható, akár időseknek, anyukáknak is. Sokan megállítanak, mert ha az ember 25-30 éve túlsúllyal küzd, akkor hamar észreveszik rajta a változást. Hiába látják, hogy lefogytam, alig hiszik el, hogy ezt ilyen étrend mellett, koplalás nélkül értem el. Kár, hogy nem találtam rá korábban. Sokkal könnyebb lett volna az életem. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy próbálja ki, muszáj egy kicsit egészségesebbre összeszedni magunkat!
Amióta lefogyott, Andrea sokkal energikusabb, könnyebben megy a lépcsőn, jobban bírta a nyarat.
– Szerencsére nekem hamar jöttek a pozitív változások – avat be. – Karácsonykor az ízületi gyulladás miatt annyira fájtak az ujjaim, hogy alig bírtam gyúrni a tésztát. Januárban fel is írtak rá gyógyszert, de nem kellett kiváltanom, mert egy héttel az életmódváltás után már be tudtam hajlítani az ujjaimat, két hét után már mozogtak is, húsvétra pedig teljesen helyrejött. Azelőtt nem tudtam egy fekvőtámaszt sem csinálni, most simán megcsinálok 4x8-at. A vérnyomásom soha nem megy 140 fölé. Ha csak pár évre megúsztam a gyógyszert, már megérte. Könnyű a mozgás, tavaly nyáron, ha a gyerekek kitalálták a strandon, hogy menjünk be a vízbe, nem volt egyszerű feltápászkodni a plédről, idén meg pillanatok alatt felpattantam. 48-as ruhák helyett 42-es méretet hordok, így sokkal egyszerűbb a vásárlás is. Elég mozgékonyak az unokák, 5 és 9 évesek, ők adták a legfőbb motivációt, most már egészen máshogy tudok velük is lenni.
Turú Balázs táplálkozási szakértő és edző módszerének lényege a hétköznapi ételek, a napi öt étkezés, a testmozgás, és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel.
– Sokszor elmondom, hogy nem kell minden napnak tökéletesnek lenni – mondja a szakértő. – Egy évben 200 nap legyen jó és 165-öt nem muszáj jól csinálni, ez azt jelenti, hogy szinte minden második hét lesz tökéletes. Nem gond, ha valaki kizökken, a lényeg az, hogy visszacsatlakozzon a rendszerre. Nem szégyen, ha az embernek jön egy olyan időszak az életében, amikor nem tud odafigyelni. Viszont, a kizökkenés a mi rendszerünkben nem azt jelenti, hogy valaki már nem bír csirkemellet enni salátával, rizzsel, hiszen a mi étrendünkben hagyományos ételek vannak, hanem a kizökkenés nálunk inkább azt jelenti, hogy a napi öt étkezés helyett újra csak kétszer-háromszor eszik egy nap. Nem tervezik meg, hogy mi lesz az uzsonna, nem készülnek előre, így kimarad, vagy elkezdik helyettesíteni magvakkal, tejeskávéval, kekszekkel, proteines pudinggal, zabrudival, kaláccsal, müzliszelettel, kölesgolyóval, majd szépen lassan eltűnik ez az étkezés.
Hozzávalók: 12 dkg csirkemell, 4 db spárga, bacon szalonna, 12-14 dkg édesburgonya, só, fehérbors, szárnyas fűszerkeverék.
Elkészítés: A jól kiklopfolt, fűszerezett csirkemellet szorosan rátekerjük a méretre vágott spárgára és bacon szalonnába göngyöljük. Sütőben kb. 180 fokon 25 percig sütjük. Az édesburgonyát elősütjük, majd mixerrel vagy krumplinyomóval pürésítjük. Kevés sóval, fehér borssal ízesítjük. Ecetes, olajos, lilahagymás jégsalátával tálaljuk.
Hozzávalók: 12 dkg csirkemell, 8 dkg brokkoli, 5-6 dkg rizs, só, bors, szárnyas fűszerkeverék.
Elkészítés: A jól kiklopfolt, fűszerezett csirkemellet szorosan rátekerjük a brokkolira, sütőben 180 fokon 30 perc alatt pirosra sütjük. Mexikói rizzsel és paradicsomsalátával tálaljuk.
Hozzávalók: 15 dkg mirelit tengeri halszelet, fél citrom leve, 1 db tojás, fehér bors, só.
Elkészítés: Már előzőleg felengedett halszeleteket fűszerezzük. Kevés zsiradékon átsütjük, közben ráfacsarjuk a citrom levét. Végül, kuszkusszal és főtt tojásos friss salátával tálaljuk.
