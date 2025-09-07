Több mint 40 kilót dobott le Kitti, most testépítő versenyre készül: ez a titka

A stresszevés a fogyás egyik legnagyobb ellensége. Kitti számára emiatt is volt nehéz nekivágni az életmódváltásnak, az elején sokszor elbizonytalanodott, sírt. Idő kellett ahhoz, hogy ne úgy tekintsen az ételre, hogy az adja meg számára a boldogságot, hanem úgy, hogy az étel ahhoz kell, hogy életben maradjon és ellássa a szervezetét tápanyagokkal.

A 27 éves Kossela Kitti fogyás előtt

Kossela Kitti nagy fogyása: 112 kilóról 68 kilogrammra fogyott

A lelkét étellel akarta gyógyítani

Kitti 23 évesen költözött Tatabányáról Budapestre, hogy a fővárosban próbáljon szerencsét a szakmájában, műszempilla építőként.

– Mondanám, hogy a munkamánia volt az, ami kiváltotta az elhízást, de ezt megelőzte egy-két gyerekkori trauma is – árulja el. – Már az óvodában pufi voltam. Ott is sokat bántottak, de ez leginkább általános iskolában körvonalazódott. Mire felső tagozatos lettem, megfelelési kényszer, önbizalomhiány, szeretethiány alakult ki bennem. Tizenéves koromban sokféle diétával próbálkoztam. Volt, hogy lefogytam, de sajnos minden alkalom átmeneti volt, mert utána étellel próbáltam gyógyítani a lelkemet, és így akartam megadni magamnak a boldogságot. Sosem azon gondolkoztam, hogy én ki vagyok, én mit szeretnék, hanem azon, hogy mások mit gondolnak rólam, és mások hogy akarnak látni engem. A munkámban sikeres voltam, ott éreztem magamat biztonságban, ezért is menekültem bele. Napi 10-12 órákat dolgoztam, egész nap csak ültem, és este, amikor hazaértem, elkapott a magány, amit evéssel próbáltam enyhíteni.

Pszichológus segítségét kérte

Felnőttként is folyamatosan azon volt, hogy a fogyás útjára lépjen és megszabaduljon a súlyfeleslegétől, de sokáig nem sikerült.

– Amikor rosszul sültek el a magánéleti dolgaim, mindig azt éreztem, hogy megint én voltam a hibás, nem vagyok szerethető, és azzal van a probléma, ahogy kinézek – vallja be. – Ez ahhoz vezetett, hogy ismét nem jártam le a konditerembe, ismét bekajáltam késő este, csak a munkámnak éltem. Azt éreztem, hogy nincs kinek bizonyítani, így nem számít semmi. A legutóbbi páromnak fontos szerepe volt abban, hogy felnyílt a szemem, mert sokszor őszintén elmondta a véleményét. Amikor elkezdett ez a kapcsolat is zátonyra futni, felismertem és elfogadtam, hogy örökké ez fog velem lejátszódni, hogyha én nem változtatok. Szembe kellett néznem egy pszichológus segítségével a gyerekkori traumáimnak, és annak, hogy nem gondolom magamat szerethetőnek, nem szeretem magamat. Azt vártam, hogy engem valaki szeressen, és ez kompenzálja az én magam iránti szeretethiányomat. Felfogtam, hogy az én boldogságom az én kezemben van, és nem mástól kell elvárnom.