Hajnalka életét megváltoztatta a fogyókúra: "Most már a képeimet is szeretem nézegetni!"

Amennyiben valaki a fogyás útjára lépne, kulcsfontosságú, hogy találjon egy olyan sportot, amelyet szívvel-lélekkel csinál. Kiss-Adamek Hajnalka két mozgásba is beleszeretett, a konditermi edzések mellett a Ringa Dance nevű torna fogta meg, amelynek előnye, hogy zsírégető, alakformáló, és egyben hátkímélő is. Izgalmas mozgásformákkal egy fogyókúra is szórakoztatóvá válhat.
Gyerekkorában egyáltalán nem volt túlsúlyos, sőt inkább hízni szeretett volna. Felnőttként sem jöttek azonnal a plusz kilók, annak ellenére sem, hogy az irodai munkája mellett, nem figyelt oda arra, hogy mit, mennyit, mikor fogyaszt.
– Amikor 2020-ban megszületett az első kislányom, 10 kilót híztam, ami le is ment szépen lassan – árulja el. – Viszont 2023-ban született meg a második kislányom. Nála is pont ugyanennyit híztam, viszont ez már nem ment le. Bevallom, hogy akkoriban én nem is láttam magamon. Mások mondták, hogy látszik, hogy felszedtem egy kis pluszt. Nem kritikának szánták, de mégis bántottak ezek a megjegyzések. Mégis úgy voltam vele, hogy a kislányom fontosabb, mint, hogy fogyókúrázzak. Természetesen éreztem, hogy más lett a testem, de a terhességekre fogtam. Mindig akadt kifogásom, hogy most azért eszek, mert jó kedvem van, vagy éppen azért, mert rossz passzban vagyok. Előfordult olyan is, hogy a gyerekek körüli teendők miatt csak napi egyszer vagy kétszer tudtam enni. Most már tudom, hogy ez sem volt ideális, de akkor nem tudtam máshogy megoldani.
Következő év nyarán jött rá, hogy tényleg gondok vannak az alakjával és szeretne változtatni rajta.
– Megláttam magamról egy fényképet és ott jöttem rá, hogy valóban meghíztam a korábbi önmagamhoz képest – vallja be. – Nem sokkal később megláttam a közelünkben levő edzőterem hirdetését. Ekkor döntöttem el, hogy változtatok az addigi életformámon, mert szeretnék újra csinosabb lenni. Egyébként egyszer már nekiálltam egy diétának, de akkor nem jártam sok sikerrel, mert egy idő után az ételek nyertek. Most nagyon sokat segített az edzőm ezen a területen is. Nem konkrét étrendet kaptam, hanem iránymutatást, ami szépen lassan beállt egy rendszerré. Miután nagyobb lett a pici lányom is, kicsit egyszerűbb lett a napközbeni ételek készítése és a többszöri étkezés. Iszonyú nehéz volt az étkezésbeli váltás. Régen nagyon sok csipset, édességet fogyasztottam. Nem volt könnyű elhagyni ezeket. Igyekszem teljes kiőrlésű lisztből készült dolgokat választani, sok csirkemelles ételt készítek, illetve este már nem eszem köretet, kenyeret.
Hajnalka szerencsésnek tartja magát, mert a férje végig segítette.
– Amikor én edzek, akkor ő vigyáz a gyerekekre – meséli. – A lányoknak és a férjemnek megmaradtak a régi étkezési szokásaik, így nekik külön főzök. Kezdetben nehéz volt, amiért ők mást ettek, de lassan megszoktam. Fejben eldöntöttem, és kitartottam e mellett. Persze ők sem esznek káros, rossz ételeket, de nem is kérhetem tőlük, hogy azt egyék, amit én.
Örülök, hogy belevágtam és be tudtam magamnak és másoknak is bizonyítani, hogy le tudok fogyni. Szerintem a titok a kitartásban rejlik. Fel kell fogni, hogy nem léteznek csodabogyók, a fogyás egyszerűen csak a kalória deficiten múlik.
Lehet, hogy nekem jó a genetikám is, hiszen régen vékony voltam, de az, hogy le tudtam adni a felesleget, nagyon sok munkával és lemondással járt. Természetesen megérte, mert amellett, hogy jól érzem magam a bőrömben, sokkal energikusabb vagyok, ami két gyermek mellett nagyon jól jön – árulta el a Fanny magazinnak a 33 éves Hajnalka, akinek 58 kilóról sikerült 49 kilóra fogynia.
Hajnalka személyi edzőhöz jár konditerembe, mellette pedig Ringa Dance tornát végez.
– Igyekszem heti kétszer edzeni – meséli. – Most már a mozgás nem csak az alakom miatt fontos, hanem egyben kikapcsolódás, hobbi is. Hálás vagyok az edzőmnek, szakmai szempontból is, mert mindig segít a feladatok helyes végzésében, amit itthon, egyedül nem tudtam volna megcsinálni. Ugyanakkor motivál, hajt, nem engedi, hogy visszaessek. Maga a társaság is szuper, húzzuk egymást. Ha valakinek rosszabb napja van, a másik próbálja inspirálni. A „csak azért is megcsinálom” érzés folyamatos az edzéseken, ami nagyon fontos azokon a pontokon, amikor már fáradt vagyok. Ilyenkor az lebeg a szemem előtt, hogy nem szeretnék újra úgy kinézni, ahogy egy-két éve. Sok dicséretet kapok, családtagoktól is, sőt azoktól is, akik régen az elhízást is jelezték. Volt persze olyan is, aki az edző által kitett kép alá, olyan megjegyzéssel reagált, hogy “egyeseknek könnyű”. Egyáltalán nem volt könnyű két gyerek mellett végig csinálni. Magam miatt küzdöttem, de ettől függetlenül jól esik a kedves visszajelzés.
Szeptemberben kezdett el újra dolgozni, és a célja, hogy munka mellett is tudja tartani ezt az életmódot, a súlyát. Fogyni már nem szeretne, csak picit izmosodni.
– Nagyon bele lehet ebbe a dologba szeretni, bár én magamat még mindig nem látom késznek. Félek a visszahízástól, és sokszor látom magamon, hogy a hasam kicsit nagyobb, mint eddig, miközben a súlyom ugyanannyi, mások mondják is, hogy “gyagya vagy, mit látsz?!” Szerintem ez már mindig bennem marad, hogy nem látom magamat elég jónak.
Tudom, hogy vannak olyanok, akik nálam többet fogytak, jobb eredményt értek el, de nekem ez is tökéletes. Most már a képeimet is szeretem nézegetni, vannak még hibák, de imádom az eredményt, és büszke vagyok magamra.
A családom is büszke rám, sokszor mondják, hogy hihetetlen kitartásom van, mert tudják, hogy nekem az étel, az evés volt a mindenem. Érdekes, de mostanra ez teljesen megváltozott, és már ez a fajta étkezés az életem. Kitartást és elszántságot kívánok mindenkinek, aki fogyni szeretne. Ne halogassuk, a “majd holnap” soha nem hoz változást.
Ezek a történetek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.