Hajnalka életét megváltoztatta a fogyókúra: "Most már a képeimet is szeretem nézegetni!"

Amennyiben valaki a fogyás útjára lépne, kulcsfontosságú, hogy találjon egy olyan sportot, amelyet szívvel-lélekkel csinál. Kiss-Adamek Hajnalka két mozgásba is beleszeretett, a konditermi edzések mellett a Ringa Dance nevű torna fogta meg, amelynek előnye, hogy zsírégető, alakformáló, és egyben hátkímélő is. Izgalmas mozgásformákkal egy fogyókúra is szórakoztatóvá válhat.

Kiss-Adamek Hajnalka a fogyókúra előtt 58 kilót nyomott.

Hajnalka a fogyókúra előtti állapotáról: „Nem vettem észre a túlsúlyt”

Gyerekkorában egyáltalán nem volt túlsúlyos, sőt inkább hízni szeretett volna. Felnőttként sem jöttek azonnal a plusz kilók, annak ellenére sem, hogy az irodai munkája mellett, nem figyelt oda arra, hogy mit, mennyit, mikor fogyaszt.

– Amikor 2020-ban megszületett az első kislányom, 10 kilót híztam, ami le is ment szépen lassan – árulja el. – Viszont 2023-ban született meg a második kislányom. Nála is pont ugyanennyit híztam, viszont ez már nem ment le. Bevallom, hogy akkoriban én nem is láttam magamon. Mások mondták, hogy látszik, hogy felszedtem egy kis pluszt. Nem kritikának szánták, de mégis bántottak ezek a megjegyzések. Mégis úgy voltam vele, hogy a kislányom fontosabb, mint, hogy fogyókúrázzak. Természetesen éreztem, hogy más lett a testem, de a terhességekre fogtam. Mindig akadt kifogásom, hogy most azért eszek, mert jó kedvem van, vagy éppen azért, mert rossz passzban vagyok. Előfordult olyan is, hogy a gyerekek körüli teendők miatt csak napi egyszer vagy kétszer tudtam enni. Most már tudom, hogy ez sem volt ideális, de akkor nem tudtam máshogy megoldani.

„Nehéz volt az étrendemen változtatni”

Következő év nyarán jött rá, hogy tényleg gondok vannak az alakjával és szeretne változtatni rajta.

– Megláttam magamról egy fényképet és ott jöttem rá, hogy valóban meghíztam a korábbi önmagamhoz képest – vallja be. – Nem sokkal később megláttam a közelünkben levő edzőterem hirdetését. Ekkor döntöttem el, hogy változtatok az addigi életformámon, mert szeretnék újra csinosabb lenni. Egyébként egyszer már nekiálltam egy diétának, de akkor nem jártam sok sikerrel, mert egy idő után az ételek nyertek. Most nagyon sokat segített az edzőm ezen a területen is. Nem konkrét étrendet kaptam, hanem iránymutatást, ami szépen lassan beállt egy rendszerré. Miután nagyobb lett a pici lányom is, kicsit egyszerűbb lett a napközbeni ételek készítése és a többszöri étkezés. Iszonyú nehéz volt az étkezésbeli váltás. Régen nagyon sok csipset, édességet fogyasztottam. Nem volt könnyű elhagyni ezeket. Igyekszem teljes kiőrlésű lisztből készült dolgokat választani, sok csirkemelles ételt készítek, illetve este már nem eszem köretet, kenyeret.