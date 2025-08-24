Mónika 20 kilós fogyása: „Végre boldog vagyok!”

Mónika tavaly június 17-én kezdett bele az életmódváltásba. Azóta húsz kilótól szabadult meg és most már csak izmosodni, formálódni szeretne. Azt mondja, talán még soha életében nem érezte magát ilyen jól a bőrében, végre csinosan öltözködhet és magabiztosan viselhet akár miniszoknyát és topot is a fogyása óta.

Preszter-Nász Mónika fogyás előtt 78 kilót nyomott.

Mónika fogyás előtt: „Vacsorára hamburgert is ettem”

Mónika a terhességei alatt hízott meg, a második kisfia születése után egyáltalán nem tudott fogyni.

– Sose voltam nagyon sovány alkatú, de túlságosan elhízott sem – meséli. – Az első várandósságom során húsz kilót híztam, de szülés után, sikerült egy-két hónap alatt leadni 15-öt. Edzőterembe jártam, illetve egy elég drasztikus diétát, fogyókúrát tartottam, amiről így visszanézve tudom, hogy nem volt egészséges. Viszont nem sokkal később várandós lettem a második kisfiammal, és úgy döntöttem, hogy abbahagyom az edzést. Megint felszaladtak a kilók, visszajött 15-17 kg, amit szülés után nem tudtam leadni. Nem figyeltem egyáltalán az étkezésre. Mindent ettem és nem figyeltem oda arra sem, hogy mikor és mennyit. Ha este megkívántam egy hamburgert, akkor simán megettem. Napközben a gyerekekre fókuszáltam, este pedig miután lefektettem őket, le tudtam ülni és amit csak tudtam, magamba tömtem. Folyamatosan itthon voltam a fiúkkal, csak annyit mozogtam, hogy elmentünk sétálni, de intenzív sport egyáltalán nem volt az életemben.

Fájtak a lábai, a dereka

A fiatal anyuka próbált megszabadulni a plusz kilóktól, volt, amikor futni vagy biciklizni járt, de érdemi változást egyik sem hozott.

– Már a szülés után sem tetszett a tükörképem – árulja el. – Mindig zavart, ahogy kinéztem, de sose voltam annyira elszánt, hogy komolyabban változtassak az életmódomon. Akkor jött a mélypont, amikor visszamentem dolgozni. Minden este úgy jöttem haza, hogy fájtak a lábaim, fájtak a térdeim. Sokszor becsípődött a derekam, de olyan szinten, hogy csak az segített, ha lefeküdtem a padlóra. Nem volt jó a fizikai erőnlétem. Ráadásul olyan volt a munkaköröm, hogy sokat kellett bicikliznem. Sokszor le kellett szállnom, mert nem bírtam tekerni a térdeim miatt. Tavaly nyár elején sokalltam be. Akkor azt mondtam magamnak, hogy elég, ilyen fiatalon nem akarok így kinézni, nem akarok így élni. A másik motivációt pedig az adta, hogy a barátnőm élettársa edzeni kezdett, aminek köszönhetően nagyon sok kilótól megszabadult. Láttam, hogy milyen csodás változáson ment át, és úgy voltam vele, hogy én is megpróbálom.