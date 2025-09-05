Ez a népszerű diéta kórházba juttathat

Egy kutatás szerint a háromnapos léböjt habár nagyon népszerű diéta, de nemcsak, hogy nem tesz csodát a szervezeteddel, de komoly egészségügyi kockázatokkal is járhat. Mutatjuk, miért.

A léböjt hiába népszerű diéta, kórház lehet a vége Fotó: Art_Photo / Shutterstock

Léböjt – népszerű diéta, ami egyben nagyon veszélyes is

A tudósok 14 ember bevonásával végeztek vizsgálatot, amelyben három különböző népszerű diétát követtek: kizárólag léböjt, léböjt és szilárd ételek kombinációja, illetve növényi alapú étrend. A résztvevők széklet-, nyál- és szájnyálkahártya-mintákat adtak a diéta előtt, után, valamint két héttel később.

Az eredmények egyértelműek voltak: a léböjt-diétát követők bélflórájában megnövekedett a gyulladást okozó baktériumok száma. A kutatók ezt a léböjt magas cukor- és alacsony rosttartalmával magyarázzák, ami komoly következményekkel járhat az emésztőrendszerre és az általános egészségre nézve.

Miért ártalmas a léböjt? A táplálkozási szakértők évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a léböjt hosszú távon nem fenntartható, és több kárt okozhat, mint hasznot. Miért?

Kevés rostot tartalmaz: a teljes értékű gyümölcsök és zöldségek rostot tartalmaznak, amelyek elengedhetetlenek a jó emésztéshez és a bélflóra egészségéhez. Amikor kipréseljük a levüket, a rostok nagy részét elveszítjük, így az emésztőrendszerünk nem kapja meg a szükséges támogatást.

Cukorbomba a szervezetednek: a gyümölcslevekben található cukor gyorsan felszívódik, ami hirtelen vércukorszint-emelkedést, majd annak hirtelen csökkenését okozza. Ez fáradtsághoz, éhségrohamokhoz és akár inzulinrezisztenciához is vezethet.

Tönkreteszi a bélflórát: a bélrendszered tele van hasznos baktériumokkal, amelyek az emésztést és az immunrendszert is támogatják. A rostok hiánya és a túlzott cukorbevitel azonban felboríthatja ezt az egyensúlyt, és gyulladást okozhat a bélrendszerben.

A diéta, ami többet árt, mint használ

Sokan azért próbálkoznak léböjttel, mert gyors fogyást remélnek tőle. Való igaz, hogy pár nap alatt le lehet dobni néhány kilót, de ennek nagy része nem zsír, hanem víz. Ráadásul a léböjt nem méregtelenít, hiszen a szervezetünknek megvannak a saját méregtelenítő folyamatai – a máj és a vese gondoskodik róla, hogy a méreganyagok kiürüljenek a szervezetből.