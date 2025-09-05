Ez a népszerű diéta kórházba juttathat

Egy kutatás szerint a háromnapos léböjt habár nagyon népszerű diéta, de nemcsak, hogy nem tesz csodát a szervezeteddel, de komoly egészségügyi kockázatokkal is járhat. Mutatjuk, miért.
A tudósok 14 ember bevonásával végeztek vizsgálatot, amelyben három különböző népszerű diétát követtek: kizárólag léböjt, léböjt és szilárd ételek kombinációja, illetve növényi alapú étrend. A résztvevők széklet-, nyál- és szájnyálkahártya-mintákat adtak a diéta előtt, után, valamint két héttel később.
Az eredmények egyértelműek voltak: a léböjt-diétát követők bélflórájában megnövekedett a gyulladást okozó baktériumok száma. A kutatók ezt a léböjt magas cukor- és alacsony rosttartalmával magyarázzák, ami komoly következményekkel járhat az emésztőrendszerre és az általános egészségre nézve.
Miért ártalmas a léböjt? A táplálkozási szakértők évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a léböjt hosszú távon nem fenntartható, és több kárt okozhat, mint hasznot. Miért?
Sokan azért próbálkoznak léböjttel, mert gyors fogyást remélnek tőle. Való igaz, hogy pár nap alatt le lehet dobni néhány kilót, de ennek nagy része nem zsír, hanem víz. Ráadásul a léböjt nem méregtelenít, hiszen a szervezetünknek megvannak a saját méregtelenítő folyamatai – a máj és a vese gondoskodik róla, hogy a méreganyagok kiürüljenek a szervezetből.
Az alábbi videóból további hasznos információkat tudhatsz meg a léböjtkúráról:
