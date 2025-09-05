Ez a népszerű diéta kórházba juttathat

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 17:15
A gyümölcslevek tisztítókúrája évek óta divatos módszer a fogyásra és a méregtelenítésre – legalábbis ezt állítják a hívei. De vajon tényleg olyan jótékony hatású, mint ahogy sokan hiszik? A milliók által követett, népszerű diéta azonban kórházba juttathat, mutatjuk, hogy miért.
Egy kutatás szerint a háromnapos léböjt habár nagyon népszerű diéta, de nemcsak, hogy nem tesz csodát a szervezeteddel, de komoly egészségügyi kockázatokkal is járhat. Mutatjuk, miért. 

népszerű diéta, egészség, betegség, léböjt, gyümölcslé, nő
A léböjt hiába népszerű diéta, kórház lehet a vége Fotó: Art_Photo /  Shutterstock 

Léböjt – népszerű diéta, ami egyben nagyon veszélyes is

A tudósok 14 ember bevonásával végeztek vizsgálatot, amelyben három különböző népszerű diétát követtek: kizárólag léböjt, léböjt és szilárd ételek kombinációja, illetve növényi alapú étrend. A résztvevők széklet-, nyál- és szájnyálkahártya-mintákat adtak a diéta előtt, után, valamint két héttel később.

Az eredmények egyértelműek voltak: a léböjt-diétát követők bélflórájában megnövekedett a gyulladást okozó baktériumok száma. A kutatók ezt a léböjt magas cukor- és alacsony rosttartalmával magyarázzák, ami komoly következményekkel járhat az emésztőrendszerre és az általános egészségre nézve.

Miért ártalmas a léböjt? A táplálkozási szakértők évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a léböjt hosszú távon nem fenntartható, és több kárt okozhat, mint hasznot. Miért?

  • Kevés rostot tartalmaz: a teljes értékű gyümölcsök és zöldségek rostot tartalmaznak, amelyek elengedhetetlenek a jó emésztéshez és a bélflóra egészségéhez. Amikor kipréseljük a levüket, a rostok nagy részét elveszítjük, így az emésztőrendszerünk nem kapja meg a szükséges támogatást.
  • Cukorbomba a szervezetednek: a gyümölcslevekben található cukor gyorsan felszívódik, ami hirtelen vércukorszint-emelkedést, majd annak hirtelen csökkenését okozza. Ez fáradtsághoz, éhségrohamokhoz és akár inzulinrezisztenciához is vezethet.
  • Tönkreteszi a bélflórát: a bélrendszered tele van hasznos baktériumokkal, amelyek az emésztést és az immunrendszert is támogatják. A rostok hiánya és a túlzott cukorbevitel azonban felboríthatja ezt az egyensúlyt, és gyulladást okozhat a bélrendszerben.

A diéta, ami többet árt, mint használ

Sokan azért próbálkoznak léböjttel, mert gyors fogyást remélnek tőle. Való igaz, hogy pár nap alatt le lehet dobni néhány kilót, de ennek nagy része nem zsír, hanem víz. Ráadásul a léböjt nem méregtelenít, hiszen a szervezetünknek megvannak a saját méregtelenítő folyamatai – a máj és a vese gondoskodik róla, hogy a méreganyagok kiürüljenek a szervezetből.

népszerű diéta, léböjt kúra, gyümölcslé
Ha kizárólag gyümölcsleveket fogyasztunk, többet árthatunk magunknak, mint amennyit használ az egészségünknek Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Hogyan méregteleníts egészségesen?

  • Ahelyett, hogy kizárólag gyümölcsleveken élnél, próbálj ki egy fenntarthatóbb és tudományosan is bizonyítottan hatékony étrendet:
  • Egyél teljes értékű ételeket: a teljes gyümölcsök és zöldségek rostokat és antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek valóban támogatják a méregtelenítést.
  • Fogyassz fehérjét és egészséges zsírokat: ezek segítenek egyensúlyban tartani a vércukorszintedet és fenntartani az energiádat.
  • Igyál elegendő vizet: a megfelelő hidratáltság elengedhetetlen a szervezet természetes tisztulási folyamataihoz.
  • A léböjt-diéták csábítóak lehetnek, de a tudomány szerint több kárt okozhatnak, mint amennyi hasznuk van. Ahelyett, hogy gyors diétát választasz, inkább építs be fenntartható és egészséges szokásokat az életedbe.

Az alábbi videóból további hasznos információkat tudhatsz meg a léböjtkúráról:

 

