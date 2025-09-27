Kitti 44 kilót fogyott fél év alatt: „Rosszul voltam a tükörképemtől”

Varga Kitti még csak 23 éves, de már túl van egy jelentős, 44 kilós fogyáson. Ezt az elképesztő eredményt bő fél év alatt sikerült elérnie hatalmas kitartással és kemény fogyókúra segítségével. Mint azt a Fanny magazinnak elárulta, a fogyás története során rengeteg fájdalommal és nehézséggel kellett megbirkóznia. Egyik mottója az, hogy nem létezik olyan, hogy „Belefáradtam, nem megy”. De olyan lehet, hogy „Elfáradtam, pihenek egy kicsit és folytatom…”.
Sokáig azt hitte, hogy a túlsúlya családi örökség, ami ellen nem tud tenni, hiszen édesapja, nagymamája is erős testalkatú.
– Sajnos ők cukorbetegek is – árulja el. – Én szerencsére nem vagyok, mégis rossz volt már a közérzetem attól, hogy mindig az evésen járt az eszem. Kislány korom óta nehezen éltem meg a túlsúlyt. Sajnos az iskolában is inkább bántottak, mint, hogy mellettem lettek és támogattak volna. Nem volt akkoriban sok barátnőm, mindenki inkább sértegetett, mint hogy közeledett volna felém. Az utcán, a városban sokszor megnéztek és kinevettek, sokszor előfordult olyan is, amikor hátra néztem, és láttam, hallottam, hogy rólam beszélnek. Egész nap rossz volt a hangulatom, állandóan pihenni akartam, és mindig arra vártam, hogy mikor tudok újra enni vagy nassolni. Magányos, feszült és fáradékony voltam azokban az években. Ha nagyon rossz passzban voltam, csak az nyugtatott meg, ha befeküdtem az ágyba, zenét hallgattam és közben nassoltam valami finomságot.
Gyakorlatilag úgy nőtt fel, hogy állandóan csúfolták. Felnőtt korában is gyakran kapott beszólásokat, megjegyzéseket a túlsúlya miatt.
– Sajnos 130 kilósan nem tudtam úgy öltözködni sem, ahogy szerettem volna – mondja. – Nem kaptam a méretemben csinos, szép ruhákat. A családi cukorbetegségek miatt tartottam attól, hogy esetleg nekem is lesz valamilyen egészségügyi gondom. Túlzás nélkül mondhatom, hogy amikor belenéztem a tükörbe, szinte elkapott a hányinger, amikor megláttam magam. Rettentően viseltem mindent, ami a plusz kilókkal járt. Tavaly októberben sokaltam be. Rájöttem, hogy ez így tényleg nem mehet tovább. Úgy döntöttem, hogy adok magamnak egy esélyt és megpróbálok lefogyni. Megváltoztattam az étrendemet. Elhagytam a fehér lisztet, a cukros ételeket, az édes és sós nassokat, a zsírban tocsogó sülteket. Az édességet gyümölccsel vagy mentes keksszel pótlom. A köreteket sült vagy párolt zöldségekre cseréltem. Annyira akartam a változást, hogy szinte betegesen mértem magam – árulta el Kitti, aki a kitartásának köszönhetően 130 kilóról 86 kilóra fogyott.
Kitti életmódváltása hamar hozott eredményeket, ami erőt, motivációt adott neki a folytatáshoz.
– Már az első hónapban lement hat kiló – árulja el. – Tíz hónap alatt megszabadultam 44 kilótól. Most 86-ot mutat a mérleg a 183 centis magasságomhoz. Régóta minden vágyam az volt, hogy lementek 90 kiló alá. Van, aki szerint már testképzavaros vagyok, amiért még mindig fogyni szeretnék. Menet közben kétszer kellett ruhatárat cserélnem: 3XL-es méretről indultam, most L-nél tartok. Minden egyes nap, amikor reggel belenézek a tükörbe, azt mondom, hogy meg tudtam csinálni. Nem az, hogy nincs rossz hangulatom, hanem inkább boldog vagyok, hisz nagy eredményt értem el és hatalmas változáson mentem át. Sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Ha sétálni megyek, nem kell takargatni a testemet és észreveszem az elismerő pillantásokat. Bármi is történt az életemben eddig, erre a teljesítményemre vagyok a legbüszkébb.
Kitti, a legtöbb nőhöz hasonlóan sokszor próbált már lefogyni. Volt, amikor leadott 20 kilót, de nem tudta tartani. Úgy érzi, hogy most annyira elszánt, hogy egy életen át következetesen tartani fogja az új életmódját.
– Tavaly nyáron, amikor viszonylag sokat fogytam, párkapcsolatban éltem – meséli. – Vele közösen kezdtük akkor az életmódváltást, augusztusban elmentünk nyaralni egy hétre a Balatonra. Sajnos ott mindent megengedtem magamnak. Azt gondoltam, ha majd véget ér a nyaralás, akkor újra kezdem az életmódot, de olyan falási rohamok jöttek rám, hogy nem bírtam ellenállni a finom ételeknek. Folyatódott az az élet, mint korábban és mindent ettem. Azt gondolom, hogy ahogy mondják, először fejben dől el. Ha valaki úgy érzi, hogy nem fog menni, akkor felesleges elkezdeni. Ha megvan a döntés, utána az akarat és a hatalmas erő a legfontosabb. Az idő és a türelem szintén lényeges, mert a legtöbben itt buknak el, mert gyorsan akarnak lefogyni.
Nem csak a kalória deficitre figyel, hanem arra is, hogy csak egészséges ételeket fogyasszon és meglegyen a szükséges tápanyag bevitel. Hatalmas örömére a rendszeres testmozgás is az élete része lett.
– Korábban utáltam minden sportot. Február végén kezdtem beiktatni a 10-20 kilométeres, tempós sétákat, mert addigra már veszítettem annyi súlyt, hogy meg tudtam csinálni. Később, az itthoni kardió edzésekre váltottam a világhálóról, napi másfél órában. Két kilós súlyzókat és gumiszalagot használok a mai napig. A kollégáim már tavasszal kezdték észrevenni a változást. Szerintem azért, mert a súlyvesztés mellett, formálódtam is az edzésektől. Nagyon szigorú vagyok, egy fagyit se engedtem meg magamnak a nyáron. Nem járok szórakozni se, mert tudom, hogy könnyen elcsábulnék. Nem szeretnék visszajutni oda, ahonnan elindultam, mert tudom, milyen nehéz volt az elején, sőt most se könnyű. Amikor édesapámat meglátogatom, mindig igyekszik úgy főzni, hogy nekem is jó legyen. Mivel cukorbeteg, ismeri az alakbarát ételeket.
