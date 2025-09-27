Kitti 44 kilót fogyott fél év alatt: „Rosszul voltam a tükörképemtől”

Varga Kitti még csak 23 éves, de már túl van egy jelentős, 44 kilós fogyáson. Ezt az elképesztő eredményt bő fél év alatt sikerült elérnie hatalmas kitartással és kemény fogyókúra segítségével. Mint azt a Fanny magazinnak elárulta, a fogyás története során rengeteg fájdalommal és nehézséggel kellett megbirkóznia. Egyik mottója az, hogy nem létezik olyan, hogy „Belefáradtam, nem megy”. De olyan lehet, hogy „Elfáradtam, pihenek egy kicsit és folytatom…”.

Varga Kitti fogyás története előtt

Varga Kittinek különösen nehéz volt a fogyókúra: „Mindig az evésre vártam”

Sokáig azt hitte, hogy a túlsúlya családi örökség, ami ellen nem tud tenni, hiszen édesapja, nagymamája is erős testalkatú.

– Sajnos ők cukorbetegek is – árulja el. – Én szerencsére nem vagyok, mégis rossz volt már a közérzetem attól, hogy mindig az evésen járt az eszem. Kislány korom óta nehezen éltem meg a túlsúlyt. Sajnos az iskolában is inkább bántottak, mint, hogy mellettem lettek és támogattak volna. Nem volt akkoriban sok barátnőm, mindenki inkább sértegetett, mint hogy közeledett volna felém. Az utcán, a városban sokszor megnéztek és kinevettek, sokszor előfordult olyan is, amikor hátra néztem, és láttam, hallottam, hogy rólam beszélnek. Egész nap rossz volt a hangulatom, állandóan pihenni akartam, és mindig arra vártam, hogy mikor tudok újra enni vagy nassolni. Magányos, feszült és fáradékony voltam azokban az években. Ha nagyon rossz passzban voltam, csak az nyugtatott meg, ha befeküdtem az ágyba, zenét hallgattam és közben nassoltam valami finomságot.

„Tavaly lett végleg elegem” - Kitti fogyás történetének kezdete

Gyakorlatilag úgy nőtt fel, hogy állandóan csúfolták. Felnőtt korában is gyakran kapott beszólásokat, megjegyzéseket a túlsúlya miatt.

– Sajnos 130 kilósan nem tudtam úgy öltözködni sem, ahogy szerettem volna – mondja. – Nem kaptam a méretemben csinos, szép ruhákat. A családi cukorbetegségek miatt tartottam attól, hogy esetleg nekem is lesz valamilyen egészségügyi gondom. Túlzás nélkül mondhatom, hogy amikor belenéztem a tükörbe, szinte elkapott a hányinger, amikor megláttam magam. Rettentően viseltem mindent, ami a plusz kilókkal járt. Tavaly októberben sokaltam be. Rájöttem, hogy ez így tényleg nem mehet tovább. Úgy döntöttem, hogy adok magamnak egy esélyt és megpróbálok lefogyni. Megváltoztattam az étrendemet. Elhagytam a fehér lisztet, a cukros ételeket, az édes és sós nassokat, a zsírban tocsogó sülteket. Az édességet gyümölccsel vagy mentes keksszel pótlom. A köreteket sült vagy párolt zöldségekre cseréltem. Annyira akartam a változást, hogy szinte betegesen mértem magam – árulta el Kitti, aki a kitartásának köszönhetően 130 kilóról 86 kilóra fogyott.