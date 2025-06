Hihetetlen átalakuláson esett át Heni, több tíz kilót fogyott néhány hónap alatt: megmutatjuk, hogyan léphetsz te is a nyomdokaiba

Az interneten megláttam Nórit, végül elmentem hozzá csoportos órára, azóta is heti háromszor járok. Mellette számolom a kalóriákat, de igyekszem változatosan enni. Fontos szabály, hogy amit meghagy a gyerek, azt nem eszem meg. Korábban sajnáltam kidobni, de az a sok kis falat is sokat számít. Nem csak az alakom változott meg, hanem az energiaszintem, a kedvem is. Régen nem szerettem közösségbe, társaságba menni, nyáron a negyven fokban is hosszúnadrágban nyírtam a füvet. Reggel felkelek és egész nap lendületesen végzem a dolgaim, az oviban és itthon gyermekeim és férjem rendszeresen megjegyzik, hogy milyen csinos, milyen jókedvű vagyok. A családdal is sokkal többet vagyunk a szabadban, járunk bringázni, görkorizni, vagy ha kell, beállok a focizgatni az udvaron…