Borzalmas: belehalt a drasztikus fogyókúrájába a kétgyermekes édesanya

Szívszorító hírek érkeztek Angliából. Egy fiatal, kétgyermekes édesanya, Sarah Thompson ugyanis életét veszítette, miután egy "fogyókúrás csodaszert" fogyasztott rendszeresen, amely hatására drasztikusan sokat veszített a testsúlyából. A 34 éves nő korábban daganatos megbetegedéssel küzdött, és miután legyőzte a kórt, szomorúan vette észre, hogy felszedett néhány kilót. A súlygyarapodását azonban nem diétával, vagy edzéssel, hanem egy kétes hírnevű fogyószerrel próbálta meg visszafordítani.

Gyorsan akart, sok kilótól megszabadulni az édesanya, belehalt a kúrájába / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A Mirror számolt be róla, hogy Sarah az első pillanattól kezdve furcsa tüneteket tapasztalt, miközben a fogyókúrás cseppeket használta, de nem foglalkozott ezekkel, mert a testsúlya valóban csökkenni kezdett. A halála előtt néhány nappal felhívta a húgát, hogy megossza vele, hogy rosszul érzi magát, és folyamatosan hányás és hasmenés kínozza, de úgy érzi, hogy nem kell kórházba mennie, átvészeli lábon az állapotát. Végül azonban belehalt az érhetetlen fogyókúrájába.

Megrendült családja úgy gondolja, hogy a nő halálát a fogyókúrás cseppek okozták, amelyeket a halála előtt kezdett el szedni. Az átalakulás drasztikus és egészségtelen volt, 100 kilóról, néhány hét alatt 70 kilóra fogyott Sarah.

A rendőrséget a család értesítette róla, hogy Sarah az otthonában rosszul lett, majd életét veszítette szeptemberben a kórházban. A hatóság jelenleg is vizsgálja a szer összetételét, és a halál okát. A lap arról is beszámolt, hogy Sarah az interneten találta és rendelte a fogyókúrás szert, és annyira hatásosnak gondolta, hogy még a húgának is adott egy üveggel.

Amikor bevettem őket, az egész testem remegett és a szívem majd felrobbant. Ekkor azt mondta a nővérem: Gabby, lépj túl ezen és a végén hálás leszel érte. Valójában nem tudod, hogy mi van bennük, és vannak emberek, akik jobban érzik magukat, ha nem vesznek tudomást a fájdalomról. Mi lesz az áldozatok családjával?

- nyilatkozta Gabby a lapnak. Hozzátette:

Emiatt a készítmény miatt soha többet nem láthatom a nővéremet. A gyerekeinek az anyjuk nélkül kell felnőniük. Egyetlen családnak sem szabadna átélni azt, amit most érzünk.