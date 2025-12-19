Megszakad a szív: Megérkeztek az első képek Kálloy Molnár Péter temetéséről - Fotók

Ezekben a percekben, 12 órakor vette kezdetét Kálloy Molnár Péter temetése Budapesten, a Fiumei úti sírkertben.
A gyászoló tömeg már fél órával a búcsúztató előtt kezdett gyülekezni a sírkert ravatalozójánál. Kálloy Molnár Péter családja mellett rengeteg barát, kolléga, pályatárs érkezett ezen a ködös decemberi napon, hogy örökre elköszönjön a páratlan tehetségű művésztől, akinek csak 55 évet adott a sors. Ott volt többek között Rudolf Péter, Szolnoki Péter, Nagy-Kálózy Eszter és még sokan mások.
A temetést megelőző percekben az Angyalok földjén című dal szólt.
„Az angyalok földjén várok, várok rád” - áll a refrénben.
A Bors azt is megtudta, hogy Hajdu Steve és Rudolf Péter egyaránt mondanak beszédet a temetésen.
Kálloy Molnár Péter december 1-jén, 55 éves korában hunyta le örökre a szemét. Felesége, Lestár Ágnes és két gyermeke, Szofi és István még el tudtak tőle búcsúzni a kórházban. A népszerű színészt egy agresszív rákbetegség vitte el, amelyet 2025 tavaszán, áprilisban diagnosztizáltak nála; a betegség a hasnyálmirigyben alakult ki, hónapokig küzdött vele, és végül 55 éves korában, kórházi kezelés közben hunyt el, bár az utolsó hónapokban is igyekezett dolgozni és reménykedett a felépülésben.
„Az orvos velem közölte a rossz hírt” – mesélte a tragédiát követően a hot! magazinnak a könnyeivel küszködve Lestár Ági, Kálloy Molnár Péter felesége. „Később elmondtuk neki, hogy hasnyálmirigyrákja van, ami már kisebb áttéteket képezett a májra, mégis valamennyien elhittük, hogy jobban lesz. Pecának nagyon erős volt a hite, és ez vitte előre.”
„Egy nap közölték velem a kórházban, hogy három hónapja maradt. Csak így, érzelemmentesen. De ez sem volt olyan szörnyű, mint amikor neki mondták, hogy eljött a pillanat, hogy beszélgessen azokkal, akik még fontosak a számára. Ilyet nem lehet mondani egy embernek! Emlékszem, sírt, és megkérdezte: »Ezért harcoltam?« De még ekkor sem tudott haragudni a világra. Talán az utolsó napon volt benne keserűség és düh, de harag az sosem” - mesélte sóhajtva a hetilapnak Kálloy Molnár Péter felesége.
