Nem megy a diéta? Ezek a napi szokások állhatnak a sikeres fogyásod útjában

Nagyon gyakran megesik, hogy vért izzadva küzdünk azért, hogy ledolgozzuk a felesleget, de az erőfeszítésünk sem a mérlegen, sem pedig a tükörben nem látszik meg. Ha te is a fogyókúrázók ezen csoportját erősíted, akkor lehetséges, hogy az ok napi szokásaidban keresendő. A diéta ugyanis nagy önfegyelmet igényel, ezért a sok-sok kicsi botlás könnyedén hátráltathat célod elérésében.
Egyesek például elmondásuk szerint nagyon pontosan számolgatják a kalóriákat egészen addig, amíg egy marék mogyoróért nem nyúlnak. Eközben mások például egyáltalán nem tartják fontosnak a folyékony kalóriákat. Na de lássuk, mik azok az apró szokások, amik megnehezítik, hogy megszabadulj a plusz kilóktól.
Egész nap gondosan számolgatod a kalóriákat, de amikor este egy adag mogyoró landol a markodban, úgy gondolod, hogy az már nem számít? Amennyiben a fogyás a cél, minden egyes bevitt kalóriát fel kell jegyezned, legyen szó akár „pár szem” ropiról vagy szőlőről. A fogyás alapja a kalóriadeficit, azaz többnek kell lennie az elégetett kalóriáknak a bevitt kalóriamennyiségnél.
A folyadék nagyban segíti a fogyást és felpörgeti az anyagcserét. Ha nem iszol elég vizet, könnyen akadályozhatod a szírégető folyamatokat.
Hatalmas kávéfan vagy? Netán megszállottan imádod a cukros üdítőket? Nem tudsz nemet mondani a barátaid társaságában egy-két pohár italra? Ha magadra ismertél, akkor talán megtaláltad a probléma kulcsát. Egyes italok ugyanis brutális kalóriabombák lehetnek és könnyedén gátat szabhatnak célod elérésének. Jegyezd őket fel vagy próbáld őket mérsékelni, kiiktatni az étrendedből.
Sokan idő hiányában az éttermeket, gyorséttermeket választják, ahol a céljukat szem előtt tartva egészségesnek és kalóriaszegénynek tűnő ételeket rendelnek. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy még egy saláta is irgalmatlan mennyiségű kalóriát rejthet, ha mondjuk egy kis sajttal és valamilyen cukros öntetettel bolondítják meg Amennyiben teheted, főzz meg előre otthon és dobozold be az ételt, hogy könnyen magaddal vihesd. Így tisztában leszel az étel kalóriatartalmával.
Előfordulhat, hogy azért nem látod az eredményeket, mert mozgásszegény életmódot élsz. Legyél kreatív és csempéssz több mozgást a mindennapokba. Ez nem azt jelenti, hogy edz naponta órákat a teremben, hanem például menj el egyet sétálni.
Bár meglepőnek tűnhet, de a jó alvás nemcsak egészséged, hanem diétád szempontjából is kulcsfontosságú. Sőt, a rossz alvást az elhízás egyik legnagyobb rizikófaktoraként tartják számon. Bizonyos kutatások ugyanis alátámasztották, hogy mind a túl kevés, mind pedig a túl sok alvás összefügg az elhízással.
Az alábbi videóban szakember fedi fel, hogy mi állhat a fogyásod útjában:
