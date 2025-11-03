Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Izzik a levegő Marics Peti és Lengyel Johanna között – A rajongók szerint több van köztük, mint barátság

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 20:00
Alakulóban a Megasztár idei szériájának első álompárja. A rajongók szerint Marics Peti és Lengyel Johanna között feltűnően nagy a szimpátia.

Forr a levegő a Megasztár színpadán: Lengyel Johanna és Marics Peti minden közös pillanatában érezni a szikrákat. Az internetes fórumok, a Reddit és a közösségi oldalak kommentjei egyértelműen azt sugallják, hogy a két fiatal között többről lehet szó, mint pusztán szakmai kapcsolat. Marics Peti tekintete gyakran követi Lengyel Johannát, láthatóan elolvad a csillogó szemek és a magabiztos mozdulatok láttán, miközben a fiatal énekesnő profi nyugalommal, mégis emberi bájjal uralja a színpadot. A rajongók már most „összeillenének” jelzővel illetik a párost, és mindenki titkon reméli, hogy a színpadon kialakult harmónia a való életben is folytatódhat.

Marics Peti és Lengyel Johanna párosa megmozgatt a rajongók fantáziáját (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Marics Peti Lengyel Johanna mestere a Megasztárban

Lengyel Johanna neve nem ismeretlen a hazai zenei életben: korábban Geszti Péter vokalistájaként dolgozott, nemzetközi produkciókban szerzett tapasztalatot, és Petőfi Zenei Díjat is nyert. Már a Megasztár előtt is bizonyította tehetségét, zenészként és szerzőként egyaránt. Marics Peti a műsorban mesterként egyengeti az útját, ám sokak szerint ennél több van kibontakozóban. Kettejük közös múltja sem titok: korábban zenéltek együtt, ami a szakmai kapcsolat mellett érzelmi alapot is adhat egy esetleges közeledéshez.

Lengyel Johanna Megasztáros teljesítményére nehéz szavakat találni (Fotó: Máté Krisztián /  Bors)

Krausz Gábor és Mikes Anna után itt az újabb egymásra találás?

A közösségi médiában a rajongók imádják a párost: „Ajj tökre jó páros lennének! Hátha itt is alakulnak szerelmek, mint a Dancingben – írja egy kommentelő, miközben mások kiemelik a fiatal énekesnő profizmusát és báját. A netes pletykák tehát máris a Dancing with the Stars korábbi szerelmi történeteire utalnak, ahol Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolata bontakozott ki a színpadon, a folytatást pedig már tudjuk, hiszen a Bors olvasói értesülhettek a szerelmespár álomesküvőjéről előként. Bár hivatalos megerősítés Maricsék esetében még nincsen, a közönség fantáziája beindult, és minden közös fotó, minden mosoly azonnal elemzés alá kerül.

Marics Peti csapata eddig hibátlanul menetel a műsorban (Fotó: Gáll Regina)

Még nem erősítették meg a pletykát

Ugyanakkor a valóságban még minden a kölcsönös szimpátia szintjén mozog: sem Peti, sem Johanna nem erősítette meg romantikus kapcsolatukat. Ami látszik, az egy ígéretes, szikrázó szakmai és emberi kapcsolat, amely a rajongók szerint könnyen szerelemmé válhat. Ha az érzések kibontakoznak, a páros akár a hazai zenei élet következő, figyelemre méltó szerelmi történetévé válhat. A levegő a színpadon és a kamerák előtt egyaránt forr, és mindenki kíváncsian várja, mikor váltják valóra a közönség álmát.

 

