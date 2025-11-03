Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Újabb bizonyítékot találtak: a 3I/ATLAS idegen űrhajó lehet, mi is látjuk a hajtóműveit

Naprendszer
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 22:00
Harvard EgyetemenNASA
Egy különös égitest tartja izgalomban jó ideje a csillagászok figyelmét, amely a Napnál is kékebbnek tűnik és megmagyarázhatatlan gyorsulást mutat. A szakértők továbbra is azt vizsgálják, vajon a csillagközi objektum természetes eredetű-e, vagy akár idegen technológia nyomát rejtheti. Egyesek szerint újabb bizonyítékok kerültek elő, amik arra utalnak, hogy a 3I/ATLAS egy idegen űrhajó.

A csillagközi objektum, amely a Naprendszerünkben halad át és ami a 3I/ATLAS névre hallgat, újabb bizonyítékot tartogat idegen eredetéről. Most a Harvard Egyetem asztrofizikusa szólalt fel az ügyben.

Már a Harvard szakemberei szerint is lehetséges, hogy a 3I/ATLAS egy idegen űrhajó
A csillagközi objektum lehet természetes de akár idegen eredetű is

Egy Harvard Egyetemi asztrofizikus szerint a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum – amely akkor méretű, mint a New York-i városrész, Manhattan – furcsa viselkedése, különösen a megmagyarázhatatlan gyorsulása, és az, hogy „kékebb a Napnál” – akár egy idegen eredetű „hajtómű” jele is lehet. A NASA friss megfigyelései szerint az égitest nem csupán gravitációs erők hatására mozog, ami általában erőteljes gázkibocsátást jelentene, mint egy üstökösnél – ilyenkor az anyagának fele elpárologna, és hatalmas porfelhő keletkezne. A jelenséget Avi Loeb kutató úgy értelmezi, hogy a gyorsulás és a kékes fény akár mesterséges eredetre is utalhat. Mint írta: 

A nem gravitációs gyorsulás akár egy belső hajtómű technológiai lenyomata is lehet. Ez megmagyarázhatja, miért tűnik az objektum a Napnál is kékebbnek – talán egy forró motor vagy mesterséges fényforrás miatt.

Hozzátette: ugyanakkor igaz, hogy természetes folyamat, például egy üstökös aktivitása is állhat a háttérben - írja a New York Post.

A Földről közvetlenül nem sikerült megfigyelni az égitestet, mivel a Nap túloldalán haladt el, ám a Nap körül keringő kutatóűrszondák adatokat gyűjtöttek róla. Ezek szerint az objektum „gyorsan kifényesedett”, és a mérések alapján „szembetűnően kékebb volt a Napnál”. Ez különösen meglepő, mert korábbi megfigyelések vöröses, majd zöldes színárnyalatot mutattak.

A 3I/ATLAS december 19-én kerül legközelebb bolygónkhoz, nagyjából 270 millió kilométeres távolságban halad el. Ez lesz a legjobb alkalom arra, hogy a kutatók eldöntsék, valóban egy üstökösről vagy esetleg mesterséges objektumról van szó. Loeb szerint ha akkor sem észlelnek körülötte gáz- és porfelhőt, az a „hajtómű” elméletet erősítheti.
A tudós élesen bírálta a NASA-t, amiért nem tette közzé a Mars Reconnaissance Orbiter nagy felbontású felvételeit, amelyek az objektumról készültek, amikor az október elején a Mars közelében haladt el. A források szerint a képek nyilvánosságra hozatalára csak a kormányzati leállás után kerülhet sor. Közben Sean Duffy, a NASA megbízott vezetője igyekezett eloszlatni a pánikot, és kijelentette: „Ez mindössze a harmadik csillagközi üstökös, ami áthalad a Naprendszerünkön. Nincsenek földönkívüliek, és semmiféle veszély nem fenyegeti a Földet.”

 

