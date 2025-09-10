Túl sokat eszel? Az új felfedezés reményt ad az elhízással való küzdelemben

Az evés a mindennapjaink része, hiszen elengedhetetlen az életben maradáshoz. Azonban van, amikor valaki az ételek rabjává válik, mivel ez jelenti számára az egyetlen vigaszt. Eközben sokan próbálnak odafigyelni a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozásra, de sóvárgásuk gátat szab fogyási céljaiknak. Egy új tanulmány viszont választ adhat arra, hogy mi állhat a tömeges elhízás hátterében, így könnyebben felvehetjük a harcot a plusz kilókkal.

Egy kutatás felfedte, mi állhat a tömeges elhízás hátterében.

Fotó: mohamed_hassan / Shutterstock

Ez állhat a tömeges elhízás mögött, ami fokozhatja az egészségtelen ételek utáni sóvárgást

Napjainkban rengetegen küzdenek elhízással, a helyzeten pedig rohanó világunk és a folyamatos stressznek való kitettség csak tovább ront. Két nemrég megjelent tanulmány szerint ugyanis a különböző élethelyzetek okozta stressz negatív hatással lehet az agy és a bélrendszer közötti kommunikációra, ami ahhoz vezet, hogy nagyobb eséllyel sóvárgunk a hizlaló ételek után, amik kalóriában ővelkednek.

Az egyik kutatásban a szakértők azt elemezték, hogy a társadalmi tényezők, mint például az iskolázottság vagy a jövedelem, hogyan befolyásolták az étkezési szokásokat. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy a stressz megzavarhatja az agy-bél-mikrobiom egyensúlyát, ami nemcsak a hangulatot befolyásolja, hanem az ítélőképességet és az éhségérzetet is. A másik tanulmány szerint a bél-agy rendellenességekben szenvedő felnőttek nagy részére az elkerülő-korlátozó táplálékbeviteli zavar is jellemző volt.

A stressz óriási szerepet tölt be a tömeges elhízásban.

Fotó: Keep It 100 / GettyImages

A stressz nagyon károsan hat étkezési szokásainkra

Egy 4 évvel ezelőtti tanulmány hasonló eredményekre jutott, miután a kutatók azt találták, hogy a vizsgálatban résztvevő személyek minél nagyobb stressznek voltak kitéve, annál jobban sóvárogtak főként az egészségtelen ételek után. A stressz tehát hatással volt arra, hogy milyen típusú fogás és mekkora adag kerül a tányérra. A résztvevők ugyanis előnyben részesítették a zamatos, magas energiatartalmú élelmiszereket, amelyekből sokat fogyasztottak. A tudósok emellett még azt is felfedezték, hogy bélben található baktériumok kulcsszerepet töltenek be a stresszel való küzdelemben.