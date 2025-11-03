Rendőrautó rohant egy kisbuszba: meghalt egy 8 és egy 10 éves kisfiú, két kislánynak válságos az állapota

A tragikus baleset október 23-án, csütörtökön nem sokkal este 7 óra után történt, amikor a Baytown-i Rendőrkapitányság egyik szolgálatban lévő rendőrtisztje sürgősségi hívásra reagálva közlekedett. A nyomozók szerint az ütközés egy Baytown keleti részén, Houston közelében lévő kereszteződésben történt, amikor a rendőrautó belecsapódott a család öt gyermeket szállító Honda Odyssey járművébe.

Fotó: ChatGPT

Az autóban elhelyezett kamera felvételei és szemtanúk beszámolói alapján az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy a rendőrtisztnek zöld jelzése volt, és elsőbbsége volt a baleset helyszínéül szolgáló kereszteződésben.

A rendőrség Facebook-oldalán közzétett frissítés szerint:

Tragikus módon két fiútestvér, 8 és 10 évesek, belehaltak a baleset során szerzett sérüléseikbe. Két további testvér, akik szintén a járműben tartózkodtak az ütközés idején, továbbra is válságos állapotban vannak a kórházban. A család iránti tiszteletből az érintett gyermekek nevét jelenleg nem hozzuk nyilvánosságra.

Közleményükben hozzátették:

Ez egy szívszorító veszteség, és gondolatainkban és imáinkban a családdal, barátokkal és a közösség azon tagjaival vagyunk, akiket ez az esemény érintett. Osztályunk továbbra is elkötelezett amellett, hogy teljes körű, alapos és átlátható vizsgálatot folytasson le a tragikus esemény körülményeivel kapcsolatban. Egy ilyen vizsgálat rendkívül összetett folyamat, és szorosan együttműködünk külső partnereinkkel annak érdekében, hogy az ne csak időben, hanem hiánytalanul és precízen záruljon le.

John Stringer rendőrfőnök így nyilatkozott:

Ez a tragédia szavakkal leírhatatlan. A szívünk megtelik fájdalommal mindazokért, akiket ez a baleset sújtott. Apaként különösen mélyen érint ez a veszteség, és összetörik a szívem minden érintettért. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak ebben a szívfájdító időszakban

– írja a Mirror.