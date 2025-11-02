Feszült csend: neki ért véget a Sztárban Sztár All Stars – vajon a szigorúbb szabályok tehetnek róla?

Hétről hétre nagyobb a feszültség a TV2 stúdiójában a Sztárban Sztár vége felé közeledve. Nem véletlenül: az átalakuló műsorból egyre többen esnek ki, az énekesek egyre kevesebben vannak. A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának kilencedik élő adásában már csak nyolcan voltak versenyben: Freddie, Nótár Mary, Dér Heni, Horváth Tamás, Mázs (Mészáros Árpád Zsolt), Vavra Bence, Szandi és Veréb Tomi bújt olyan magyar- és világsztárok bőrébe, mint Elvis Presley, Ed Sheeran, Oroszlán Szonja vagy épp Gloria Estefan. Ráadásul ezúttal a zsűri is szigorúbban pontozott, ugyanis magukon a szabályokon is szigorítottak: minden zsűritag legfeljebb háromszor adhatott 10 pontot, azaz legjobb esetben is maximum három énekes kaphatott (illetve kaphat innentől) maximális, 40 pontot. Persze (mint azt Till Atilla is kiemelte) nem kötelező a zsűritagoknak elosztogatni az összes 10 pontjukat...

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije szigorúbban pontozott, mint korábban. Vajon ez is befolyásolta az eredményt? Fotó: MEDIAWORKS

Ő lett a Sztárban Sztár 2025-ös évadának legjobbja a héten

Mint minden héten, természetesen ezúttal is hirdettek egy napi győztest. Ez az énekes a zsűri és a közönség összesített szavazatai alapján az első helyen végzett. Senki sem sejtette, kinek a nevét mondja ki Tilla, hiszen többen is esélyesek voltak a címre: Vavra Bence az előző két hétben, azaz zsinórban kétszer kapta meg ezt a címet, ugyanakkor ma nem volt olyan erős, legalábbis a zsűri szerint, Ed Sheeran bőrébe bújva. Dér Heni volt ezúttal az ítészek abszolút favoritja: úgy lett 40 pontos a produkciója, hogy aligha Stohl András, Hajós András, Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia kedvence a Dance Monkey című dal, de az énekesnő produkciójára azonban egyszerűen nem lehetett nem maximumot adni.

A napi győztes végül Szandi lett. Ő maga is meglepődött, amikor meghallotta a nevét.

Ő lett a Sztárban Sztár All Stars kiesője

Sajnos ezúttal is véget kellett, hogy érjen valakinek a verseny. Ezúttal MÁZS, azaz Mészáros Árpád Zsolt és Freddie, azaz Fehérvári Gábor Alfréd került a veszélyzónába. Az ő sorsukról egy villámszavazás során döntött a közönség. A kieső kimondását feszült csend előzte meg a stúdióban.