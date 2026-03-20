Mindenki odáig van érte: Ő a világ legszexibb női focistája - fotók

A 26 éves horvát szépség, Ana Maria Markovic Splitben született, de mivel a szülei Svájcba költöztek, kislányuk ott kezdett el sportolni. Előbb szertornázott, aztán futballszerelést öltött, és mára őt tartják a legszexibb női focistának.
Amint a croatiaweek.com-on olvasható, kiválóan érezte magát a svájci bajnokságban, kedvence Zürich városa, és bár szívesen szerződne el egy angol profi klubhoz, az élet azonban másként hozta. Jelenleg az Egyesült Államok-beli Brooklyn FC támadója, és bár kettős, svájci és horvát állampolgár, utóbbi ország nemzeti szerelésében futballozik.
Eleinte a tornasport vonzott, de mivel rengeteg férfi labdarúgó-mérkőzést megnéztem a tévében, kedvem szottyant sportágat váltani
– mondta Ana Maria Markovic, aki 14 éves kora óta labdarúgó, mindmáig honfitársa, Luka Modric a kedvence, Cristiano Ronaldót pedig jobbnak tartja nagy vetélytársánál, Lionel Messinél. Vágya az, hogy sokkal inkább a pályán mutatott játéka miatt beszéljenek róla az emberek, és nem szépsége okán.
