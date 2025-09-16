Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Ezért ő a világ legszexibb focistanője, Ana Maria új fotói sokkolták a rajongókat

Ana Maria Markovic
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 05:00
focistanődivathét
Ana Maria Markovic a New York-i divathétről üzent. Gyönyörű ruhában jelent meg a rendezvényen.

A világ legszebb futballistájának tartott Ana Maria Markovic újabb elbűvölő fotóval hódította meg a közösségi médiát. A 25 éves horvát szépség fekete ruhában pózolt a New York-i divathéten, és ezzel teljesen ámulatba ejtette a rajongóit.

Ana Maria Markovic a horvátok mezében
Ana Maria Markovic a New York-i divathétről üzent Fotó: Ramsey Cardy

Az alábbi, Instagramra feltöltött fotókon minden oldalról láthatjuk Ana Mariát, aki jó eséllyel mindenkit elkápráztatott New Yorkban. Gyönyörű és szexi ruhában láthatjuk őt, nem véletlen, hogy a követői elhalmozták őt dicséretekkel. Egyikük megjegyezte: "Ezért Ana Maria a világ legszexibb focistanője"...

 

 

