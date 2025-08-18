Csak rajtad múlik a randi! Válaszolj, és találkozhatsz a legszexibb focistanővel!

A világ legszebb futballistájának tartott Ana Maria Markovic vacsorázni megy egy szerencsés rajongójával. A horvát szépség a közösségi médiában üzent, azt írta, randizni fog az első rajongóval, aki kitalálja, melyik csapathoz igazol. „Repülök, hogy aláírjak...? De hova? Írjátok meg a tippjeiteket a kommentekbe!”

Maria Markovic nagy ajánlatot tett / Fotó: Ramsey Cardy

Természetesen sok rajongó tippelt, de a többség hibásan. A szőke bombázó a közösségi médiában az új mezében látható, de egyelőre kevesen találták el a helyes választ - írja a Daily Star.

"Most már biztosan minden mérkőzésre elmegyek" – válaszolta az egyik szurkoló. Egy másik pedig így fogalmazott: "Lépésről lépésre hódítjuk meg a világot!"

"Sok sikert, Ana! Te vagy a legszebb futballista a pályán. Alisha Lehmann semmi hozzád képest" – jelentette ki egy harmadik. Egy negyedik pedig így válaszolt: „Hogyan vehetem meg ezt a mezt? Most azonnal akarom!”