Csak rajtad múlik a randi! Válaszolj, és találkozhatsz a legszexibb focistanővel!

Ana Maria Markovic
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 20:45 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 18. 21:12
Tényleg csak egy szavadba kerül. Ha jól válaszolsz a legszexibb focistanő, Maria Markovic kérdésére, randira mehetsz vele.

A világ legszebb futballistájának tartott Ana Maria Markovic vacsorázni megy egy szerencsés rajongójával. A horvát szépség a közösségi médiában üzent, azt írta, randizni fog az első rajongóval, aki kitalálja, melyik csapathoz igazol. „Repülök, hogy aláírjak...? De hova? Írjátok meg a tippjeiteket a kommentekbe!

Maria Markovic
Maria Markovic nagy ajánlatot tett / Fotó: Ramsey Cardy

Természetesen sok rajongó tippelt, de a többség hibásan. A szőke bombázó a közösségi médiában az új mezében látható, de egyelőre kevesen találták el a helyes választ - írja a Daily Star.

"Most már biztosan minden mérkőzésre elmegyek" – válaszolta az egyik szurkoló. Egy másik pedig így fogalmazott: "Lépésről lépésre hódítjuk meg a világot!"

"Sok sikert, Ana! Te vagy a legszebb futballista a pályán. Alisha Lehmann semmi hozzád képest" – jelentette ki egy harmadik. Egy negyedik pedig így válaszolt: „Hogyan vehetem meg ezt a mezt? Most azonnal akarom!”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
