Átlátszó ruhában mutatta meg tökéletes melleit Alexander-Arnold barátnője

2024 nyarán bukott le a lesifotósok előtt a Trent Alexander-Arnold és dögös barátnője, Estelle Behnke. A románc akkor indult, azóta pedig láthatóan felhőtlen a boldogságuk. A bombázó modell azonban nem csak az exliverpooli sztár miatt került reflektorfénybe: már korábban is komoly követőtáborral rendelkezett, életmód- és szépségápolási tanácsokat ad, miközben a modellkarrierjét építi.
A gyönyörű modell és influenszer egy nyaralás közepén posztolt magáról fotót, ám egy apró „részlet” azonnal felkeltette a figyelmet: a lenge ruha alá ezúttal melltartót nem vett fel, így teljesen átlátszódtak a mellei. Úgy tűnik, ez senkit sem zavart – sőt. A képre több mint 48 ezer kedvelés érkezett, a kommentelők pedig elhalmozták dicséretekkel Estellét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.