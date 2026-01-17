Átlátszó ruhában mutatta meg tökéletes melleit Alexander-Arnold barátnője

2024 nyarán bukott le a lesifotósok előtt a Trent Alexander-Arnold és dögös barátnője, Estelle Behnke. A románc akkor indult, azóta pedig láthatóan felhőtlen a boldogságuk. A bombázó modell azonban nem csak az exliverpooli sztár miatt került reflektorfénybe: már korábban is komoly követőtáborral rendelkezett, életmód- és szépségápolási tanácsokat ad, miközben a modellkarrierjét építi.

Trent Alexander-Arnold párja, Estelle Behnke mindent megmutatott tökéletes alakjából / Fotó: Denis Doyle

Estelle Behnke átlátszó ruhában villantott hatalmasat

A gyönyörű modell és influenszer egy nyaralás közepén posztolt magáról fotót, ám egy apró „részlet” azonnal felkeltette a figyelmet: a lenge ruha alá ezúttal melltartót nem vett fel, így teljesen átlátszódtak a mellei. Úgy tűnik, ez senkit sem zavart – sőt. A képre több mint 48 ezer kedvelés érkezett, a kommentelők pedig elhalmozták dicséretekkel Estellét.