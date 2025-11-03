Szoboszlai máris megfeledkezett barátjáról, szóba sem állt vele

A Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában a Liverpool kedden a sorozat tizenötszörös győztesét, a Real Madridot látja vendégül a játéknap csúcsrangadóján. A hazaiak saját nevelésű labdarúgója, egyben Szoboszlai Dominik közeli barátja, Trent Alexander-Arnold először léphet pályára ellenfélként az Anfielden. Az angol válogatott védő a nyár folyamán szerződött a spanyol gigászhoz, ám a sors úgy hozta, hogy mindössze néhány hónap elteltével máris visszatérhet korábbi sikerei színhelyére. A találkozót megelőzően Alexander-Arnold a mérkőzéssel kapcsolatos érzéseiről, valamint arról is beszélt, hogy Szoboszlai megfeledkezett róla.

Az előző szezonban Alexander-Arnold is tagja volt Szoboszlai baráti körének, balról-jobbra: Szoboszlai Dominik, Szalah, Alexander-Arnold, Cimikasz Fotó: Andrew Powell

A 27 éves jobbhátvéd távozását nem fogadták jól a Liverpool-szimpatizánsok, hiszen amellett, hogy a Vörösök akadémiáján nevelkedett, a városban született és nevelkedett. Alexander-Arnold hangsúlyozta, hogy a fogadtatás nem fogja befolyásolni a klubról alkotott véleményét:

Akárhogyan is fogadnak, az a szurkolók döntése, és elfogadom. Mindig szeretni fogom a klubot, és mindig a Liverpool szurkolója maradok. Hálás vagyok a közös sikerekért, ezek az emlékek egy életre szólnak

– idézi a brit hátvéd nyilatkozatát a Magyar Nemzet.

Szoboszlai nem üzent Alexander-Arnoldnak

Alexander-Arnold elmesélte, hogy a sorsolás után több korábbi csapattársa is felkereste őt.

Andy Robertson, Mohamed Szalah és Ibrahima Konaté is üzentek nekem, és jót nevettünk azon, hogy egymás ellen kell játszanunk. Mintha eleve elrendelt lett volna ez a párosítás.

Kisebb-nagyobb meglepetésre Szoboszlai Dominikot nem említette a Real Madrid védője, pedig az előző szezonban még minden jel arra utalt, hogy a két játékos a pályán kívül is remek kapcsolatot ápol.

A Liverpool-nevelés leszögezte, hogy amennyiben gólt szerez, nem ünnepel majd.

Az érzelmeimet félre kell tennem és a legjobb futballomat kell játszanom, de ha gólt szerzek, nem fogok ünnepelni.

Az összecsapást kedd este 21:00-kor rendezik. Szoboszlaiékra nem vár könnyű feladat, hiszen az Aston Villa elleni magabiztos győzelem ellenére Arne Slot együttesének javulnia kell, míg a Real Madrid eddig hibátlan teljesítményt nyújt a sorozatban, és hazája bajnokságát is magabiztosan vezeti. A Liverpool három meccséből kettőt nyert meg a BL-ben, egyet pedig elveszített.