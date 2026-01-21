Erre férfiak milliói figyelnek föl: átöltözik a világ egyik legszexibb focistanője

Alisha Lehmann nyáron még azzal a felkiáltással igazolt boldogan a Juventus női bajnokcsapatának kispadjáról a Comóhoz, hogy része akar lenni az országos és világsikerre törő klub sikertörténetének. Nos, a jelek szerint kis része lett: miután az őszi szezonban 20 meccsből csak hatszor játszott, a 2028-ig érvényes szerződése dacára már a napokban továbbállhat Angliába.

Alisha Lehmann a Juventus után a Como női csapatában sem alkotott nagyot, mégis kapkodnak érte Fotó: Valerio Pennicino - Juventus FC

A svájci női válogatott támadója mindig is sikeresebb volt a 16 milliós Instagram-oldala szuperszexi influenszereként (ezzel még hazája teniszlegendáját, Roger Federert is veri), mint a sportban. Most sajtóértesülések szerint a Juve és a Como után a Leicester City várja tárt karokkal a világ egyik legszexibb focistalányát.

Kérdés: a játékát vagy inkább a népszerűségével járó követőket?

Sűrűn váltogatja a csapatokat Alisha Lehmann

Alisha korábban már szerepelt az angol női Super League-ben. A West Ham United, az Everton, majd az Aston Villa játékosaként összesen 108 mérkőzésen 19 gólt szerzett, mielőtt 2024 nyarán – a szintén a Villából odaigazolt akkori brazil szerelmével, Douglas Luizzal együtt – a Juventust választotta. Az álompár rövidesen szakított, a brazil válogatott futballsztár már a Nottingham Forestben játszik, Lehmann pedig most készül vissza a szigetországba.