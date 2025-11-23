Lecsúszott a nadrág, meztelenre vetkőzött Alisha Lehmann

A világ legszexibb focistanőjének tartott Alisha Lehmann sosem volt szégyenlős és ezt most is megmutatta. A svájci lány egy fotózáson vett részt, amelyen ledobta a felsőjét és a melltartóját is. A fotókat a dögös sportoló a közösségi-oldalain osztotta meg, a kommentelők pedig azonnal szerelmes lettek.
Az Instagram-sztár többször posztolt már magáról bikinis vagy akár félmeztelen képeket, de ezek a fotók mindenkit elkápráztattak. Lehmann a mesterműveket fekete-fehér színben posztolta, a rajongók pedig szó szerint elolvadtak.
"Egy angyal vagy"
- írta az egyik hozzászóló, sokan pedig azután érdeklődtek, hogy van-e most kapcsolata a világ legdögösebb focistájának.
Alisha Lehmann fotóit IDE vagy az Instagram-bejegyzésre kattintva tekintheted meg.
A svájci sztár nem veti meg a meztelenkedést. Pár napja jelentették be, hogy ő lett a Tezenis fehérnemű márka új kampányarca, így az új kollekciót is vele jelentették be. Persze Lehmann kapott is a lehetőségen, máris posztolta Instagram-oldalára a friss képeket, amelyeket te is megtekinthetsz.
