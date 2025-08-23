Rémálom lett az álompárból, nincs már semmi remény

Tavaly nyáron páratlan páros húzással egy szerelmespár mindkét tagját szerződtette a Juventus. Az olasz sztárklub a férfi futballcsapatába a brazil válogatott Douglas Luizt, a női együttesébe a svájci válogatott Alisha Lehmannt igazolta le az Aston Villától. Azóta minden rosszra fordult: az álompár szakított, a pályán mindketten csődöt mondtak és nem is volt maradásuk a torinói Zebráknál.

Alisha Lehmann legalább bajnok lett a Juventusnál - a hajdani álompár másik tagja, Duglas Luiz csak lehúzta a férficsapatot

Fotó: NurPhoto via AFP

Különösen a brazil középpályás totális becsődölése fájt sokba a Juvénak. Az angol Premier League egyik legjobbjaként csúcsigazolásnak szánták, ehhez képest nemhogy nem használt, számos szarvashibájával egyenesen ártott a csapatának.

#DouglasLuiz (27) llegó de la #PremierLeague junto a su novia #AlishaLehmann con:

+50 PJ

+5.000 Min.

10G + 10A

+50MM€ por su ficha



✈️Hoy sale de #Juventus y deja la #SerieA, solo, por la puerta trasera, dejando:

26 PJ

841 Min.

0G + 0A



¿Sabremos algún día qué pasó Douglas? pic.twitter.com/H6f5uWKCv6 — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) August 21, 2025

Ráfizetett a Juve az álompárra

Pedig Douglas Luiz 51,5 millió euróért (20,4 milliárd forint) minden idők nyolcadik legdrágább vétele volt az olasz klub történetében. Most örülnek, ha – 27 tétmeccsen mindössze 877 percnyi játék után – a felét kifizeti érte a Nottingham, megszabadítva őket az öltözőben csak a helyet foglaló középpályástól és főleg a magas fizetésétől.

Alisha legalább a közösségi médiában jót tett a női csapatnak, hiszen közel 17 milliós rajongótáborával az Instagramon népszerűbb még a teniszlegenda honfitársánál, Roger Federernél is, de a TikTokon is 12 millióan követik. Ahogy a női Európa-bajnokságon, a Juve meccsein is jobbára a kispadon ücsörgött, csak 16-szor lépett pályára – de azért így is ő emelhette a magasba például az olasz bajnoknak járó trófeát. Ő legalább udvariasan el is köszönt a torinóiaktól, miután a Comóhoz szerződött.

"Egy csapat, amit sosem felejtek el. Nem csak csapattársaim voltak, hanem egy család voltunk, és életre szóló barátokat szereztem. Nagyon nehéz döntés volt elhagyni egy ilyen csodálatos klubot és a hozzám közel álló embereket. Ez a klub, ez a csapat és azok a szurkolók mindig különleges helyet foglalnak el a szívemben" – üzente búcsúzóul.