A Toldi összes versszakával ment el a tavaszi szünet

A tavaszi szünet harmadik napján arra keltem, hogy valaki fennhangon szaval a nappaliban. Zsófi, az ovisom, aki egyébként nem szokott ilyen vidáman ébredni, ráadásul eddig legfeljebb a „Boci, boci tarkát” mondta el teljes átéléssel a játszótéren, most kiugrott az ágyból, pózba vágta magát, és tőle is szokatlan színészi játékkal előadta:

„Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Ládd, a többi horkol boglya hűvösében;”

Ott álltam a konyhában a kávéval a kezemben, ámulat kerített hatalmába, és egy pillanatra el is gondolkodtam azon, hogy ez most még álom-e. Nem volt az. Ez volt a valóság. A Toldi-betegség harmadik stádiuma. Zsófi zseniálisan cuki volt, meg lehetett volna zabálni, csak éppen ezt a verset nem tőle fogják majd kikérdezni a szünet után – gondoltam magamban, mint igazi ünneprontó anya. Persze megtapsoltam Zsófit és a reggeli terítés közben még számos sor kibuggyant belőle – például amikor végre felkelt a nagyon morcos Zalán, akinek egyébként ezt a verset meg kéne tanulnia, Zsófi egyből:

„Mint komor bikáé, olyan a járása, Mint a barna éjfél, szeme pillantása”

– szóval ilyen vidáman telt a reggel, mi, akiknek nem kötelező, legalábbis nagyon jól szórakoztunk a Toldin.

Az egész ártatlanul indult

A nagy, ötödikes, hazahozta a hírt: a tavaszi szünet után verseny lesz. Aki a legtöbb versszakot tudja Arany János Toldijából, az kap egy kisötöst a rendes felelésjegye mellé. A kötelező „csak” az első ének. Tizennégy versszak. És akkor ott, a cipőlevétel közben, még azt gondoltam: ez teljesen rendben van. Egy kis verstanulás, egy kis kihívás, mi baj lehet? Hát… azt hiszem én sem mértem fel jól a szünet hosszát és a feladatot.

Az első nap még lelkesek voltunk

Leültünk, szépen, nyugodtan, mint egy mintacsalád. Felolvastuk, megbeszéltük, ki kicsoda, mi történik, még egy kis irodalom is becsúszott. Éreztem, hogy ez most az a pillanat, amikor az ember jól csinálja a szülőséget. Zsófi legalábbis nagyon élvezte, sokat kérdezett a „Toldi családról” és a korszakról. Már néha kínosan is sokat, amikre nem tudtam a választ, sőt, meglepett, hogy egy versszakra sem emlékszem, holott ez nekünk is kötelező volt valamikor. Ennyit a verstanulásról, gondoltam magamban.