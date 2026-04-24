A te kamasz gyereked is FOMO-s?

Nem gondoltam volna, hogy az én nagy és okos, csodás lányom egyszer egy plázázás miatt fog sírni. Egy szombat délután, amikor a barátnői elmentek együtt, csak úgy, „plázázni” – és ő nem volt ott. Hívták, de mi épp családi programot szerveztünk. Megadóan velünk tartott, nem volt túl vidám a gondolattól, hogy a kistesója szülinapján együtt töltjük a napot – méghozzá vadasparkban, dinóparkban és cukrászdában időzünk majd, ahogy az ünnepelt kívánta – de általában sem volt vidám, mióta kamasz lett, úgyhogy nem gondoltam súlyos következményekre.

Valahogy eltelt a nap, jó volt együtt. Az én anyai szívemnek legalábbis nagyon és szerintem a szülinapos öcsi is jól érezte magát. Aztán este jöttek a sztorik. Képek, videók, nevetések, „legjobb nap ever” feliratok a barátnőktől. És valami eltört. Aznap este még csak fancsalinak láttam, egy mondatot mondott arról, hogy a többiek bezzeg milyen jól érezték magukat. De másnap, és harmadnap (ez olyan mesebeli is) rosszabb lett minden, többször sírt is, és meghallgattam azt is, hogy bizony soha többé nem lesz olyan, hogy kihagyjon egy plázát, mert ezt nem lehet ép ésszel kibírni. Három napig tartott, mire valahogy kisimult. Addig pedig egy mondat körül forgott a dráma:

„Annyira rossz, hogy kimaradtam.”

Én ott álltam, kicsit értetlenül. Mert a mi időnkben… igen, tudom, ez már gyanús mondat… de tényleg más volt. Ha lemaradtunk valamiről, legfeljebb másnap meghallgattuk az osztályban. Nem néztük vissza húsz különböző szögből, nem pörgött előttünk újra és újra. Nem volt ott a zsebünkben a bizonyíték arra, hogy mások éppen mennyire jól érzik magukat nélkülünk. Csak elképzelni tudtuk. Most viszont ott van. Mindig. Sárga fejekben, lájkokban, élő videókban, a valamiről te most lemaradsz érzése. És van rá egy divatos mozaikszó is: FOMO.

Mi az a FOMO, és miért pont a kamaszokat találja el ennyire?

A FOMO a „fear of missing out” rövidítése – vagyis a kimaradástól való félelem. Az az érzés, amikor valaki úgy érzi, mások jobb, izgalmasabb dolgokat élnek át, miközben ő nincs ott, mert mondjuk egy dínó parkban dekkol a családjával, kötelező jelleggel. Ez önmagában nem új érzés, mindannyian átéltük már. A különbség az, hogy a mai kamaszoknál ez nem egy múló gondolat, hanem folyamatosan újratáplált élmény. A közösségi médiában ugyanis mindenki a „legjobb verzióját” mutatja: a jól sikerült pillanatokat, a nevetést, a társaságot, az élményeket. Azokat a világrengető perceket, amiről te éppen lemaradsz, ha nem vagy részese.