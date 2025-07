Nem muszáj minden nyári eseményen részt vennünk: JOMO, azaz a kimaradás öröme

A JOMO jelentése nem más, mint Joy of Missing Out, ami magyarul a kimaradás örömét takarja. Ideális esetben egy tudatos választás eredménye, hiszen attól, hogy mások csinálnak valamit, mi még dönthetünk úgy, hogy másképp teszünk. Nem könnyű azonban arra a pontra eljutni, hogy felismerjük, adott pillanatban, nekünk másra lenne szükségünk, mint a környezetünknek, vagy azoknak a tömegeknek, akiket a nagy nyári események megmozgatnak.

A természet az egyik olyan hely, ahol tökéletesen megélhető a JOMO, vagyis a kimaradás öröme.

Fotó: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock

Előtérbe helyezni önmagunkat - a JOMO jelentése

Mára szinte mindenki tudja, mit jelent a Fear of Missing Out fogalma, ami sok tekintetben még mindig egy komoly meghatározó tényező abban, ki hogyan szervezi a szabadidejét. Ám ahogyan ez, úgy a JOMO jelenség is többről szól, mint hogy részt veszünk-e, vagy sem a különféle rendezvényeken.

– A FOMO jelenség a kimaradástól való félelmet jelenti, és gyakran kapcsolódik alacsony önértékeléshez, perfekcionizmushoz. Az érzés mögött jellemzően az áll, hogy nem merjük felvállalni azt, amire valójában szükségünk lenne, amit szeretnénk. Azt hisszük, ha egy hozzánk közel álló csoport vagy közösség tesz valamit, akkor nekünk is csatlakoznunk kell, mert ez a kulcsa a beilleszkedésnek, a valahova tartozásnak – részletezi Sárga Noémi pszichológus.

– A JOMO gyakorlása és szem előtt tartása ezzel szemben azt feltételezi, hogy tisztában vagyunk, mi a jó nekünk, mire van valójában szükségünk, és kifejezetten olyan dolgokat fogunk megtenni, melyek igazán jól esnek nekünk és feltöltenek. Mindez az öngondoskodás egy formája is lehet: a JOMO lényege, hogy a kimaradással és választott tevékenységgel nem a külvilágnak való megfelelést erősítjük, hanem megadjuk annak a lehetőségét, hogy egy számunkra fontos elfoglaltságban megéljük a flow érzését.

Mindegy, hogy milyen tevékenységen keresztül éljük meg a JOMO-t, a lényeg, hogy megtapasztaljuk a flow érzését és élményét Fotó: Alex Vog / Shutterstock

A JOMO jelenség válaszul érkezett A JOMO kifejezés a 2010-es évek elején jelent meg és került a köztudatba, Anil Dash amerikai vállalkozó, technológiai vezető és blogger által, méghozzá egyfajta válaszként a FOMO-ra. A jelenség azt hivatott megmutatni, hogy a közösségi média és a digitális eszközök mekkora terhelést helyeznek az emberre, és ezzel szemben, milyen nagy fokú örömöt képes adni az, ha nemet mondunk a tömegnyomásra, a kimaradástól pedig nem szorongás és rossz érzések, hanem éppen ellenkezőleg: kiegyensúlyozott és örömteli hangulat jelenik meg. Sokan a JOMO-ra egyfajta lázadási eszközként tekintenek, mellyel látványosan nemet mondanak a túlzottan felgyorsult életvitelre. A kulcs azonban nem az elforduláson, sokkal inkább a tudatosságon van.

Hogyan tapasztalhatod meg a kimaradás örömét?

Felmerülhet, hogy vajon mennyire függ az önbizalomtól a képesség a kimaradás örömének megtapasztalására? A választ nem nehéz kitalálni, hiszen az ilyen és ehhez hasonló lelki folyamatokban mindig elsődleges tényező, hogy mennyire ismerjük magunkat.

Ha valaki elkezd közelebb kerülni önmagához, és idővel fejlődik az önismerete, akkor nagyobb mértékben lehet képes kapcsolódni a saját igényeihez is. A folyamat ugyanakkor oda-vissza működik, vagyis konkrét tettekkel is előremozdíthatjuk az önismereti utunkat. Segít például, ha elkezdünk nemet mondani, először csak kisebb jelentőségű, majd egyre nagyobb eseményekre, programokra, amennyiben ezekhez nincs valójában kedvünk

– emeli ki a szakértő.