Játszótéri háborúk: amikor Zolika elveszi a lapátot

Van egy pont minden szülő életében, amikor rájön: a játszótér valójában nem is játszótér, hanem egy sajátos társadalmi kísérlet. Itt találkozik minden, amiről gyerek témájú könyveket írnak a tudósok: különböző nevelési stílusok, eltérő szabályok, különféle gyerekek – és persze szülők, akik néha ugyanazzal a kérdéssel néznek össze a homokozó fölött: Most akkor ez így normális?

A játszótér első pillantásra ártatlan hely. Van hinta, csúszda, homokozó, néhány motor és egy pad, ahol a szülők ülnek. De aki már járt ott néhányszor, tudja: a békés felszín alatt komoly diplomáciai helyzetek alakulhatnak ki.

Például amikor Zolika elveszi a lapátot. Nem megkérdezi, egyszerűen elveszi. Te pedig finoman, kényesen ügyelve a hangsúlyra, erős, erőltetett mosollyal megszólalsz:

– Zolika, most ezzel a kisfiú játszik.

Erre Zolika anyukája mosolyogva közli:

– Ő ilyen kis határozott.

És ebben a pillanatban megszületik a klasszikus, kicsit keserédes játszótéri mondat a saját fejünkben:

Amit Zolikának szabad, azt nekünk tilos.

Pedig a játszótérnek – akár hisszük, akár nem – vannak íratlan szabályai. Ezek segítenek abban, hogy a gyerekek ne egy kvázi csatatéren, hanem közösségben játszanak.

Nézzük a legfontosabbakat:

1. A homokozó nem magántulajdon

Ez az első szabály, amit minden szülő megtanul.

Ha a gyereked kiviszi a homokozó szettjét, két dolog biztos:

azonnal más gyerek is szeretne vele játszani valami biztosan eltűnik

A játszótér furcsa gazdaság szerint működik. A játékok vándorolnak. Gazdát cserélnek. Néha elássák őket a homokba, néha előkerülnek egy teljesen másik gyerek kezében. A kulcs az, hogy a gyerek megtanulja: nem minden az övé, de az sem baj, ha néha kölcsönad valamit. Persze van kivétel. Például a kék műanyag markoló, amihez a gyereked érzelmileg kötődik. Na, azt senki ne vigye el. Nagyjából ezek között a szabályok között kell lavíroznod mint szülő, miközben ő önfeledten ássa be magát a jéghideg és macskakakis homokozó kellős közepén, sírva, miután már rég nincs nála az összes kincse.

2. A csúszdán van egy egyszerű szabály: sor

Aki fent van, az csúszik. Aki alul van, az vár. Jobb esetben. Rosszabb, amikor a türelmetlenek egymást lökdösik le fentről, és ezzel egyenes arányban lent egy kisgyerekekből álló visító kupac alakul ki, ami elzárja a csúszdát, mint egy dugó. Mégis, még ilyenkor is meglepően gyakori jelenség az úgynevezett „csúszda-rácsúszás”, amikor egy lelkesebb gyerek úgy dönt, hogy a gravitáció és a szabályok rá nem vonatkoznak, meg majd lesz valami, mire ő leér, és bumm, telibe találja a már eleve bedugultakat.