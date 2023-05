Ez történik, ha penészes kenyeret eszel

Kevés kiábrándítóbb dolog van annál, mint amikor rájössz, hogy a kenyér, amibe beleharaptál, penészes. Aggódni viszont nem érdemes, mivel az emésztőrendszer és az immunrendszer gondoskodik a védelemről: ha egészséges vagy, és nincs penészgomba-allergiád, a gyomorban lévő gyomorsavak teszik a dolgukat, és megakadályozzák, hogy megbetegedj. Ha ilyenkor hányingered lesz, vagy öklendezni kezdesz, azt inkább az undor váltja ki, mintsem a penész.

Vajon mi történik, ha penészes kenyeret eszünk? Most eláruljuk! Fotó: Pixabay

Ugyanakkor mégiscsak jobb elkerülni a penészt, méghozzá jó messzire! A penészgomba az arra allergiásoknál akár súlyos rohamot is kiválthat, emellett bizonyos esetekben még egészséges embereket is megbetegíthet. A penész ugyanis potenciálisan mérgező anyagokat, ún. mikotoxinokat tartalmaz. Persze egy falat nem fog megmérgezni, de nagyobb mennyiségben, rendszeresen fogyasztva veszélyes lehet – írja a mindmegette.hu.

Kivághatom a penészes részt?

Amikor már kívül megjelent a penész, a lágyabb ételek – mint amilyen például a kenyér is – belsejében, ha nem is látszanak, a penészgombák már bőven elszaporodtak, így ezeknél az ételeknél nem igazán érdemes a "problémás" részt körbevágni. A keményebb szerkezetű ételeknél, mint a kemény sajtok, zöldségek, nagyobb eséllyel menthetők, ám itt is szerencsésebb, h a kukában landol a penészes étel. Ha mégis úgy döntesz, hogy kivágod az érintett részt, dolgozz úgy, hogy bőven ráhagysz az egészséges részből, illetve ügyelj arra is, hogy ne érintsd meg a penészt a késsel, nehogy átkerüljön a szennyeződés a tiszta részre.

Tipp: A légmentes csomagolás segít minimalizálni az esélyét, hogy a penészgombák szaporodni kezdjenek, ezért minden csomagolt élelmiszert csak a fogyasztáskor végy ki a védőfóliából. A konyha, a hűtőszekrény és az élelmiszer-tároló edények tisztán tartása nagyban csökkenti a penészspórák jelenlétét, a hűtés pedig lassítja a penész terjedését.