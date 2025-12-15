Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Sokkoló felfedezés az irodákban: minden ötödik bögre veszélyes baktériummal szennyezett

A munkahelyi bögrék a mindennapi rutin részei: reggeli kávé, délutáni tea, hosszú meetingek túlélőkellékei. Egy friss vizsgálat azonban olyan eredményt hozott, amely alaposan felkavarta az irodai dolgozókat: minden ötödik céges bögre E. coli baktériummal szennyezett. De hogyan kerül oda egy ilyen baktérium? És mit tehetünk ellene?

Mi is pontosan az E. coli és miért veszélyes?

Az Escherichia coli – közismert nevén E. coli – alapvetően a vastagbél természetes lakója. A legtöbb törzse ártalmatlan, sőt szerepet játszik az emésztésben. A probléma akkor kezdődik, amikor a káros változatai kerülnek szervezetünkbe: ezek hasmenést, lázat, hányingert vagy akár súlyos bélfertőzést is kiválthatnak.

Különösen aggasztó, hogy már néhány tucat baktérium is elegendő lehet a fertőzéshez – vagyis egyetlen rosszul elmosott bögre is rizikót jelenthet.

Hogyan jutnak a baktériumok a bögrékbe? A válasz egyszerre egyszerű és kellemetlen

A vizsgálatok szerint a fertőzések túlnyomó része nem a mosogatógépből vagy a vízből ered, hanem az emberek kezéről. A legfőbb probléma:

Sokan nem mosnak kezet a mosdó használata után.

A szennyezett kéz megfogja a bögrét → a bögre bekerül a közös mosogatóba vagy a céges mosogatógép kímélő, alacsony hőfokú programjára → az E. coli túléli.

A meglepő igazság az, hogy: a spórolós, alacsony hőfokú mosogatási ciklusok nem pusztítják el az ilyen típusú baktériumokat, és még a közös konyhákban használt szivacsok és rongyok is baktériumtárolók lehetnek, a „gyors öblítés” pedig messze nem elegendő a fertőtlenítéshez.

Eleged van a kollégák személyes higiéniájából és abból, amit nap mint nap a konyhában látsz?

Ha váltanál, böngéssz több ezer friss állás között a Jobinfo.hu-n, és jelentkezz pár kattintással – személyre szabható szűrőkkel és gyors kereséssel!

Mit tehetsz a saját biztonságodért? Egyszerűbb, mint gondolnád

A céges mosogatógépnél válaszd a forró, nem spórolós programot. Az alacsonyabb hőfokok nem képesek elpusztítani az E. coli bizonyos törzseit. Legyen saját bögréd – és kezeld úgy, mint otthon. Haza is viheted, vagy saját szivaccsal, fertőtlenítő mosogatószerrel mosd el.

Egy csésze kávé energiát ad – de egy szennyezett bögre akár napokra kibillenthet, ha lebetegszel miatta. A megelőzés viszont szó szerint a kezedben van.

Még több munkahelyi tippért és HR-trendért látogass el a Jobinfo Blogra!

Friss kutatások, praktikus tanácsok és könnyen alkalmazható útmutatók a mindennapi munkahelyi kihívásokhoz.

 

