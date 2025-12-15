Sokkoló felfedezés az irodákban: minden ötödik bögre veszélyes baktériummal szennyezett

Mi is pontosan az E. coli és miért veszélyes?

Az Escherichia coli – közismert nevén E. coli – alapvetően a vastagbél természetes lakója. A legtöbb törzse ártalmatlan, sőt szerepet játszik az emésztésben. A probléma akkor kezdődik, amikor a káros változatai kerülnek szervezetünkbe: ezek hasmenést, lázat, hányingert vagy akár súlyos bélfertőzést is kiválthatnak.

Különösen aggasztó, hogy már néhány tucat baktérium is elegendő lehet a fertőzéshez – vagyis egyetlen rosszul elmosott bögre is rizikót jelenthet.

Hogyan jutnak a baktériumok a bögrékbe? A válasz egyszerre egyszerű és kellemetlen

A vizsgálatok szerint a fertőzések túlnyomó része nem a mosogatógépből vagy a vízből ered, hanem az emberek kezéről. A legfőbb probléma:

Sokan nem mosnak kezet a mosdó használata után.

A szennyezett kéz megfogja a bögrét → a bögre bekerül a közös mosogatóba vagy a céges mosogatógép kímélő, alacsony hőfokú programjára → az E. coli túléli.

A meglepő igazság az, hogy: a spórolós, alacsony hőfokú mosogatási ciklusok nem pusztítják el az ilyen típusú baktériumokat, és még a közös konyhákban használt szivacsok és rongyok is baktériumtárolók lehetnek, a „gyors öblítés” pedig messze nem elegendő a fertőtlenítéshez.

Mit tehetsz a saját biztonságodért? Egyszerűbb, mint gondolnád

A céges mosogatógépnél válaszd a forró, nem spórolós programot. Az alacsonyabb hőfokok nem képesek elpusztítani az E. coli bizonyos törzseit. Legyen saját bögréd – és kezeld úgy, mint otthon. Haza is viheted, vagy saját szivaccsal, fertőtlenítő mosogatószerrel mosd el.

Egy csésze kávé energiát ad – de egy szennyezett bögre akár napokra kibillenthet, ha lebetegszel miatta. A megelőzés viszont szó szerint a kezedben van.