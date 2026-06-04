Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Bulcsú névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez a gyakori szokás is kiválthatja a betegséget, ami a kézizmok sorvadásához vezethet

Ez a gyakori szokás is kiválthatja a betegséget, ami a kézizmok sorvadásához vezethet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors alagút szindróma
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 15:15
tünetekkönyökbetegségkezelés
A visszatérő kisujj-zsibbadás mögött gyakran a modern életvitel egyik tipikus mozgásszervi betegsége áll. A könyökalagút-szindróma kezdetben csak enyhe tüneteket okoz, ám kezelés híján súlyos idegkárosodáshoz és izomsorvadáshoz vezethet. Tudd meg, hogyan előzheted meg a bajt!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A visszatérő kisujj- és gyűrűsujj-zsibbadás mögött gyakran a könyökalagút-szindróma áll, amely a kar második leggyakoribb idegleszorításos megbetegedése.
  • A kezeletlen betegség a folyamatos nyomás miatt idővel súlyos, akár visszafordíthatatlan idegkárosodáshoz és a kézizomzat leépüléséhez vezethet.
  • Enyhe esetekben éjszakai sín, életmódváltás és célzott gyógytorna hozhat gyógyulást, míg az izomsorvadás megelőzésére a műtéti felszabadítás jelent megoldást.

Ismered azt a kellemetlen, áramütésszerű érzést, amikor véletlenül pont a könyököd csücskét ütöd meg a szék karfájában? A hirtelen nyilalló fájdalom oka, hogy ilyenkor a karod egyik legfontosabb idegét találod el. Ha ez a zsibbadás vagy bizsergő érzés nemcsak egy ütés után jelentkezik, hanem éjszakánként vagy gépelés közben is gyakran visszatér, akkor ideje komolyan venni a dolgot: a háttérben ugyanis a könyökalagút-szindróma (cubitalis alagút szindróma) is állhat. Bár a csuklót érintő kéztőalagút-szindrómáról sokkal többet hallani, a karunkban futó fő ideg leszorítása a könyöknél a második leggyakoribb ilyen jellegű megbetegedés. A könyökalagút-szindróma tüneteit sokan elintézik annyival, hogy „csak elaludtam a kezem”, de a tartós nyomás a könyökben idővel komoly, akár visszafordíthatatlan idegkárosodáshoz és a kézizomzat leépüléséhez vezethet.

Fiatal nőnek könyökalagút-szindróma miatt fáj a keze
A könyökalagút-szindróma kezdetben csak a kisujj zsibbadását okozza, de kezelés nélkül a kézizmok sorvadásához vezethet / Fotó: Natee Meepian / shutterstock

Mi a könyökalagút-szindróma oka?

A probléma forrása a nervus ulnaris (singcsonti ideg). Ez az ideg a nyaki gerinctől indul, végigfut a kar belső oldalán, átlép a könyökön, és a kézfejbe érve a kisujj, valamint a gyűrűsujj felének a mozgásáért és érzékeléséért felel. A könyök belső oldalán ez az ideg egy rendkívül szűk, csontos-szalagos csatornában – az úgynevezett cubitalis alagútban – halad át. Mivel ezen a ponton az ideg közvetlenül a csont felett, szinte teljesen védtelenül fut a bőr alatt, mechanikailag nagyon sebezhető. Valahányszor behajlítod a könyököd, ez a csatorna anatómiailag beszűkül, az ideg pedig megfeszül és nyomás alá kerül.

Figyelmeztető tünetek

A könyökalagút-szindróma kezdetben enyhe, hullámzóan megjelenő panaszokat okoz, amelyek a betegség előrehaladtával állandósulnak.

Szelektív zsibbadás (paresthesia)
A zsibbadás és a bizsergés szigorúan csak a kisujjban és a gyűrűsujj külső (kisujj felőli) oldalán jelentkezik. Tipikusan éjszaka fokozódik (amikor behajlított karral alszunk), vagy olyan napközbeni tevékenységeknél, mint a tartós telefonálás, vezetés vagy számítógépes munka.

Tompa könyökfájdalom
Sajgás a könyök belső bütykénél, ami kisugározhat az alkar élére is.

Finommotoros zavarok
Előrehaladott állapotban az ideg elnyomása miatt gyengülni kezdenek a kéz apró belső izmai. A beteg azt veszi észre, hogy kicsúsznak a tárgyak a kezéből, nehéz elfordítani a kulcsot a zárban, begombolni az inget, vagy koordinálni az ujjmozgásokat írás közben.

Izomsorvadás (atrófia)
A legsúlyosabb stádiumban a kisujj alatti izompárna és az ujjak mozgásában szerepet játszó izmok elsorvadnak, a kéz jellegzetes karomállást vesz fel.

Miért alakul ki a könyökalagút-szindróma? 

A modern életvitel és a mindennapi szokásaink kifejezetten kedveznek a betegség megjelenésének:

  1. Ergonómiai hibák: ha a munkahelyeden folyamatosan a kemény íróasztalra támaszkodsz a könyököddel, vagy a szék karfája nyomja ezt a specifikus területet.
  2. Tartós könyökhajlítás: ha órákon át 90 foknál nagyobb szögben behajlítva tartod a karod (például alvás közben magad alá gyűrve, vagy monitor előtt ülve).
  3. Korábbi sérülések: régi könyöktörések, ficamok után visszamaradt csontkinövések (osteophyták), hegesedések vagy krónikus ízületi gyulladás, amelyek fizikailag szűkítik az alagút terét.

Hogyan diagnosztizálják?

Ha a zsibbadásos panaszok néhány hét után sem múlnak el, szakorvoshoz (neurológushoz vagy kézsebészhez) kell fordulni. A diagnózis alapja a fizikális vizsgálat (például a Tinel-teszt, amikor az orvos finoman megkopogtatja a könyökárkot, és ez kiváltja a kisujjba sugárzó villanyozó érzést), de a legfontosabb objektív bizonyíték az ENG (elektroneurográfia). Az ENG vizsgálat során apró elektromos impulzusokkal mérik az ideg vezetési sebességét. Ha a könyöki szakaszon a jel lelassul vagy blokkolódik, a diagnózis egyértelmű. Kiegészítésként nagy felbontású ultrahanggal is megvizsgálhatják a könyököt, hogy lássák, van-e fizikai duzzanat vagy akadály a csatornában.

A könyökalagút-szindróma kezelése

A terápia megválasztása mindig attól függ, mennyire súlyos az ideg leszorítása a klinikai tünetek alapján.

Konzervatív kezelés (enyhe és középsúlyos esetekben)

  • Éjszakai sín: egy olyan speciális, puha rögzítő, amely fixen tartja a könyököt egy lazább, nyújtottabb (kb. 45-60 fokos) szögben az alvás ideje alatt, így az ideg éjszaka képes regenerálódni.
  • Életmódváltás: a könyöklés szigorú elhagyása, puha alkartámaszok használata a gépeléshez.
  • Gyógyszeres támogatás: nem szteroid gyulladáscsökkentők a helyi szöveti duzzanat csökkentésére, valamint magas dózisú, neurotróp B-vitamin-komplexek az idegrostok védelmére.
  • Célzott gyógytorna: úgynevezett idegmobilizációs (neurodinamikai) gyakorlatok, amelyek finoman megnyújtják és segítik az ideg szabad csúszását a csatornán belül.

Műtéti felszabadítás (súlyos vagy romló esetekben)

Ha a konzervatív terápia 2-3 hónap alatt sem hoz érdemi javulást, vagy ha már izomgyengeség, esetleg izomsorvadás tapasztalható, a műtét nem halogatható. A beavatkozás lényege, hogy a sebész átvágja az alagutat fedő szoros szalagos lemezt, ezzel azonnal megszüntetve az idegre nehezedő nyomást. Bizonyos anatómiai eltérések esetén az ideget át is helyezik a könyök egy tágasabb, elülső részére. A műtét után a panaszok – az idegrostok lassú, napi kb. 1 milliméteres regenerációs ütemének megfelelően – fokozatosan megszűnnek, és a kéz funkciói visszatérnek.

Nézz meg videón három gyakorlatot a könyökízületi alagút szindróma kezelésére:

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu