Ez a gyakori szokás is kiválthatja a betegséget, ami a kézizmok sorvadásához vezethet

A visszatérő kisujj- és gyűrűsujj-zsibbadás mögött gyakran a könyökalagút-szindróma áll, amely a kar második leggyakoribb idegleszorításos megbetegedése.

A kezeletlen betegség a folyamatos nyomás miatt idővel súlyos, akár visszafordíthatatlan idegkárosodáshoz és a kézizomzat leépüléséhez vezethet.

Enyhe esetekben éjszakai sín, életmódváltás és célzott gyógytorna hozhat gyógyulást, míg az izomsorvadás megelőzésére a műtéti felszabadítás jelent megoldást.

Ismered azt a kellemetlen, áramütésszerű érzést, amikor véletlenül pont a könyököd csücskét ütöd meg a szék karfájában? A hirtelen nyilalló fájdalom oka, hogy ilyenkor a karod egyik legfontosabb idegét találod el. Ha ez a zsibbadás vagy bizsergő érzés nemcsak egy ütés után jelentkezik, hanem éjszakánként vagy gépelés közben is gyakran visszatér, akkor ideje komolyan venni a dolgot: a háttérben ugyanis a könyökalagút-szindróma (cubitalis alagút szindróma) is állhat. Bár a csuklót érintő kéztőalagút-szindrómáról sokkal többet hallani, a karunkban futó fő ideg leszorítása a könyöknél a második leggyakoribb ilyen jellegű megbetegedés. A könyökalagút-szindróma tüneteit sokan elintézik annyival, hogy „csak elaludtam a kezem”, de a tartós nyomás a könyökben idővel komoly, akár visszafordíthatatlan idegkárosodáshoz és a kézizomzat leépüléséhez vezethet.

A könyökalagút-szindróma kezdetben csak a kisujj zsibbadását okozza, de kezelés nélkül a kézizmok sorvadásához vezethet / Fotó: Natee Meepian / shutterstock

Mi a könyökalagút-szindróma oka?

A probléma forrása a nervus ulnaris (singcsonti ideg). Ez az ideg a nyaki gerinctől indul, végigfut a kar belső oldalán, átlép a könyökön, és a kézfejbe érve a kisujj, valamint a gyűrűsujj felének a mozgásáért és érzékeléséért felel. A könyök belső oldalán ez az ideg egy rendkívül szűk, csontos-szalagos csatornában – az úgynevezett cubitalis alagútban – halad át. Mivel ezen a ponton az ideg közvetlenül a csont felett, szinte teljesen védtelenül fut a bőr alatt, mechanikailag nagyon sebezhető. Valahányszor behajlítod a könyököd, ez a csatorna anatómiailag beszűkül, az ideg pedig megfeszül és nyomás alá kerül.

Figyelmeztető tünetek

A könyökalagút-szindróma kezdetben enyhe, hullámzóan megjelenő panaszokat okoz, amelyek a betegség előrehaladtával állandósulnak.