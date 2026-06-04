Ez a gyakori szokás is kiválthatja a betegséget, ami a kézizmok sorvadásához vezethet

Ismered azt a kellemetlen, áramütésszerű érzést, amikor véletlenül pont a könyököd csücskét ütöd meg a szék karfájában? A hirtelen nyilalló fájdalom oka, hogy ilyenkor a karod egyik legfontosabb idegét találod el. Ha ez a zsibbadás vagy bizsergő érzés nemcsak egy ütés után jelentkezik, hanem éjszakánként vagy gépelés közben is gyakran visszatér, akkor ideje komolyan venni a dolgot: a háttérben ugyanis a könyökalagút-szindróma (cubitalis alagút szindróma) is állhat. Bár a csuklót érintő kéztőalagút-szindrómáról sokkal többet hallani, a karunkban futó fő ideg leszorítása a könyöknél a második leggyakoribb ilyen jellegű megbetegedés. A könyökalagút-szindróma tüneteit sokan elintézik annyival, hogy „csak elaludtam a kezem”, de a tartós nyomás a könyökben idővel komoly, akár visszafordíthatatlan idegkárosodáshoz és a kézizomzat leépüléséhez vezethet.
A probléma forrása a nervus ulnaris (singcsonti ideg). Ez az ideg a nyaki gerinctől indul, végigfut a kar belső oldalán, átlép a könyökön, és a kézfejbe érve a kisujj, valamint a gyűrűsujj felének a mozgásáért és érzékeléséért felel. A könyök belső oldalán ez az ideg egy rendkívül szűk, csontos-szalagos csatornában – az úgynevezett cubitalis alagútban – halad át. Mivel ezen a ponton az ideg közvetlenül a csont felett, szinte teljesen védtelenül fut a bőr alatt, mechanikailag nagyon sebezhető. Valahányszor behajlítod a könyököd, ez a csatorna anatómiailag beszűkül, az ideg pedig megfeszül és nyomás alá kerül.
A könyökalagút-szindróma kezdetben enyhe, hullámzóan megjelenő panaszokat okoz, amelyek a betegség előrehaladtával állandósulnak.
Szelektív zsibbadás (paresthesia)
A zsibbadás és a bizsergés szigorúan csak a kisujjban és a gyűrűsujj külső (kisujj felőli) oldalán jelentkezik. Tipikusan éjszaka fokozódik (amikor behajlított karral alszunk), vagy olyan napközbeni tevékenységeknél, mint a tartós telefonálás, vezetés vagy számítógépes munka.
Tompa könyökfájdalom
Sajgás a könyök belső bütykénél, ami kisugározhat az alkar élére is.
Finommotoros zavarok
Előrehaladott állapotban az ideg elnyomása miatt gyengülni kezdenek a kéz apró belső izmai. A beteg azt veszi észre, hogy kicsúsznak a tárgyak a kezéből, nehéz elfordítani a kulcsot a zárban, begombolni az inget, vagy koordinálni az ujjmozgásokat írás közben.
Izomsorvadás (atrófia)
A legsúlyosabb stádiumban a kisujj alatti izompárna és az ujjak mozgásában szerepet játszó izmok elsorvadnak, a kéz jellegzetes karomállást vesz fel.
A modern életvitel és a mindennapi szokásaink kifejezetten kedveznek a betegség megjelenésének:
Ha a zsibbadásos panaszok néhány hét után sem múlnak el, szakorvoshoz (neurológushoz vagy kézsebészhez) kell fordulni. A diagnózis alapja a fizikális vizsgálat (például a Tinel-teszt, amikor az orvos finoman megkopogtatja a könyökárkot, és ez kiváltja a kisujjba sugárzó villanyozó érzést), de a legfontosabb objektív bizonyíték az ENG (elektroneurográfia). Az ENG vizsgálat során apró elektromos impulzusokkal mérik az ideg vezetési sebességét. Ha a könyöki szakaszon a jel lelassul vagy blokkolódik, a diagnózis egyértelmű. Kiegészítésként nagy felbontású ultrahanggal is megvizsgálhatják a könyököt, hogy lássák, van-e fizikai duzzanat vagy akadály a csatornában.
A terápia megválasztása mindig attól függ, mennyire súlyos az ideg leszorítása a klinikai tünetek alapján.
Ha a konzervatív terápia 2-3 hónap alatt sem hoz érdemi javulást, vagy ha már izomgyengeség, esetleg izomsorvadás tapasztalható, a műtét nem halogatható. A beavatkozás lényege, hogy a sebész átvágja az alagutat fedő szoros szalagos lemezt, ezzel azonnal megszüntetve az idegre nehezedő nyomást. Bizonyos anatómiai eltérések esetén az ideget át is helyezik a könyök egy tágasabb, elülső részére. A műtét után a panaszok – az idegrostok lassú, napi kb. 1 milliméteres regenerációs ütemének megfelelően – fokozatosan megszűnnek, és a kéz funkciói visszatérnek.
Nézz meg videón három gyakorlatot a könyökízületi alagút szindróma kezelésére:
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
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