Ízületi gyulladással küzdesz? Íme a megoldás

Az ízületi gyulladás (arthritis) nem egyetlen betegséget, hanem különböző eredetű ízületi gyulladásos kórképek csoportját jelenti. Közös jellemzőjük, hogy az ízület belhártyája begyullad, folyadék halmozódik fel, és ez fájdalommal, duzzanattal, merevséggel jár. A gyulladás következtében az ízület idővel deformálódhat, mozgástartománya beszűkülhet.

Az ízületi gyulladás nem az idősek betegsége.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Az ízületi gyulladás leggyakoribb formái és tünetei

A szakértők három nagy csoportba sorolják az ízületi gyulladásokat. A kopásos eredetű elsősorban az életkorral, túlsúllyal vagy túlterheléssel függ össze. A porc fokozatosan elvékonyodik, és a csontvégek egymáshoz dörzsölődnek, ami fájdalmat és merevséget okoz.

A gyulladásos ízületi betegségek, mint például a reumás ízületi gyulladás (RA), autoimmun eredetűek. A szervezet saját immunrendszere támadja meg az ízületek szöveteit, ami tartós, sokszor szimmetrikus fájdalommal jár. A betegek gyakran tapasztalnak reggeli merevséget, fáradékonyságot és hőemelkedést.

A fertőzéses arthritis ritkább, de veszélyesebb forma: baktérium vagy vírus okozza, és hirtelen, erős fájdalommal, lázzal és duzzanattal jár. Ez sürgős orvosi beavatkozást igényel, mert az ízület gyorsan károsodhat. A szakértők szerint a leggyakoribb tünetek:

duzzanat, melegség, pirosság az ízület körül

tartós fájdalom vagy mozgáskorlátozottság

reggeli merevség, ami legalább 30 percig tart

visszatérő fáradtság, gyengeségérzet

Mi állhat a háttérben?

Az ízületi gyulladás kialakulását számos tényező befolyásolja. A genetikai hajlam, az elhízás, a mozgásszegény életmód és a korábbi ízületi sérülések mind fokozzák a kockázatot. Az autoimmun formáknál a hormonális változások és a stressz is szerepet játszhatnak.

A szakértők hangsúlyozzák: sok beteg túl későn fordul orvoshoz, mert a kezdeti fájdalmat „normális” kopásnak gondolják. Pedig a korai diagnózis és a célzott kezelés megakadályozhatja az ízületek visszafordíthatatlan károsodását.

Hogyan kezelhető és előzhető meg?

A kezelés mindig az ok felderítésével kezdődik. A gyulladás csökkentésére gyulladásgátló gyógyszerek és fizioterápia javasolt, míg autoimmun formáknál biológiai terápiák segíthetnek megállítani az immunreakciót. A hirtelen fellépő, fertőzéses ízületi gyulladás esetén antibiotikumos kezelés is szükségessé válhat.