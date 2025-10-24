BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ízületi gyulladással küzdesz? Íme a megoldás

Ízületi gyulladással küzdesz? Íme a megoldás

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 11:45
porckopásízületi gyulladás
Az ízületi gyulladás az egyik leggyakoribb mozgásszervi betegség, amely több mint egymillió embert érint Magyarországon. Szakértők szerint ízületi gyulladás nem csak az időseket sújtja, és a korai felismerés döntő fontosságú a maradandó károsodások megelőzésében.
Zedna Life
A szerző cikkei

Az ízületi gyulladás (arthritis) nem egyetlen betegséget, hanem különböző eredetű ízületi gyulladásos kórképek csoportját jelenti. Közös jellemzőjük, hogy az ízület belhártyája begyullad, folyadék halmozódik fel, és ez fájdalommal, duzzanattal, merevséggel jár. A gyulladás következtében az ízület idővel deformálódhat, mozgástartománya beszűkülhet.

Ízületi gyulladással küzdő férfi
Az ízületi gyulladás nem az idősek betegsége.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Az ízületi gyulladás leggyakoribb formái és tünetei

A szakértők három nagy csoportba sorolják az ízületi gyulladásokat. A kopásos eredetű elsősorban az életkorral, túlsúllyal vagy túlterheléssel függ össze. A porc fokozatosan elvékonyodik, és a csontvégek egymáshoz dörzsölődnek, ami fájdalmat és merevséget okoz.

A gyulladásos ízületi betegségek, mint például a reumás ízületi gyulladás (RA), autoimmun eredetűek. A szervezet saját immunrendszere támadja meg az ízületek szöveteit, ami tartós, sokszor szimmetrikus fájdalommal jár. A betegek gyakran tapasztalnak reggeli merevséget, fáradékonyságot és hőemelkedést.

A fertőzéses arthritis ritkább, de veszélyesebb forma: baktérium vagy vírus okozza, és hirtelen, erős fájdalommal, lázzal és duzzanattal jár. Ez sürgős orvosi beavatkozást igényel, mert az ízület gyorsan károsodhat. A szakértők szerint a leggyakoribb tünetek:

  • duzzanat, melegség, pirosság az ízület körül
  • tartós fájdalom vagy mozgáskorlátozottság
  • reggeli merevség, ami legalább 30 percig tart
  • visszatérő fáradtság, gyengeségérzet

Mi állhat a háttérben?

Az ízületi gyulladás kialakulását számos tényező befolyásolja. A genetikai hajlam, az elhízás, a mozgásszegény életmód és a korábbi ízületi sérülések mind fokozzák a kockázatot. Az autoimmun formáknál a hormonális változások és a stressz is szerepet játszhatnak.

A szakértők hangsúlyozzák: sok beteg túl későn fordul orvoshoz, mert a kezdeti fájdalmat „normális” kopásnak gondolják. Pedig a korai diagnózis és a célzott kezelés megakadályozhatja az ízületek visszafordíthatatlan károsodását.

Hogyan kezelhető és előzhető meg?

A kezelés mindig az ok felderítésével kezdődik. A gyulladás csökkentésére gyulladásgátló gyógyszerek és fizioterápia javasolt, míg autoimmun formáknál biológiai terápiák segíthetnek megállítani az immunreakciót. A hirtelen fellépő, fertőzéses ízületi gyulladás esetén antibiotikumos kezelés is szükségessé válhat.

A reumatológusok szerint a mozgás kulcsszerepű: a rendszeres, ízületkímélő torna – például úszás, kerékpározás vagy gyógytorna – javítja a vérkeringést, erősíti az izmokat és csökkenti a fájdalmat. 
Az étrendben a gyulladáscsökkentő hatású ételek, mint a hal, az olívaolaj, a diófélék és a zöld leveles zöldségek, szintén jótékony hatásúak. A túlzott cukor- és vöröshúsfogyasztás viszont ronthatja a tüneteket.

Az ízületi gyulladás nem csupán az időskor betegsége. A szakértők szerint tudatos életmóddal, rendszeres testmozgással és időben elkezdett kezeléssel a betegek teljes, aktív életet élhetnek. A legfontosabb üzenet: a fájdalmat soha ne tekintsük természetesnek – mert minél előbb lépünk, annál nagyobb az esély a fájdalommentes mozgásra.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu