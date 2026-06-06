Keresztallergia: ezért viszkethet a szád almától vagy dinnyétől

A keresztallergia akkor alakul ki, amikor az immunrendszer két különböző anyagot hasonlónak érzékel.

Leggyakrabban pollenallergiához kapcsolódik, és bizonyos gyümölcsök, zöldségek fogyasztásakor jelentkezik.

A tünetek legtöbbször a szájban és a torokban jelennek meg.

A keresztallergia lényege, hogy az immunrendszer két különböző anyagot hasonlónak érzékel. Ha például valaki nyírfapollenre allergiás, az alma bizonyos fehérjéi nagyon hasonlítanak a pollenben található fehérjékhez. A szervezet ezért úgy reagál, mintha ugyanazzal az allergénnel találkozna.

A keresztallergia gyakran pollenallergiához kapcsolódik, és bizonyos gyümölcsök vagy zöldségek fogyasztásakor jelentkezhet.

Fotó: Dmytro Zinkevych / shutterstock

Mi az a keresztallergia?

Allergia esetén az immunrendszer olyan fehérjéket is veszélyesnek ítél, amelyek valójában ártalmatlanok. Ilyenkor a szervezet ellenanyagokat, úgynevezett IgE antitesteket termel az adott allergén ellen. Ha a szervezet később olyan étellel találkozik, amelynek fehérjeszerkezete hasonló az eredeti allergénhez, az immunrendszer tévesen újra riasztást ad. Ennek hatására hisztamin és más gyulladásos anyagok szabadulnak fel, amelyek az allergiás tüneteket okozzák.

Melyek a keresztallergia tünetei?

A keresztallergia tünetei többnyire röviddel az étel elfogyasztása után jelentkeznek, sokszor már néhány percen belül. Leggyakrabban a szájüregben és a torokban alakulnak ki. Ilyenkor viszketés vagy bizsergés érezhető a szájban, az ajkak vagy a nyelv megduzzadhat, a torok kaparhat, a szájnyálkahártya pedig kipirosodhat és irritálttá válhat. Ritkábban hasi panaszok vagy keringési tünetek is előfordulhatnak. A legtöbb esetben enyhe reakcióról van szó, ugyanakkor nagyobb mennyiségű allergén fogyasztása erősebb tüneteket is kiválthat.

A leggyakoribb keresztallergia-párok

Bizonyos allergének és élelmiszerek között gyakrabban alakul ki keresztreakció. Az egyik legismertebb a nyírfapollen és bizonyos gyümölcsök kapcsolata.

Néhány gyakori példa:

nyírfapollen – alma, körte, cseresznye, őszibarack, mogyoró

parlagfű – dinnye, banán, paradicsom, uborka

üröm – sárgarépa, zeller, burgonya, fűszerek

latex – banán, avokádó, kivi, paradicsom

poratka – garnéla, rákfélék, kagylók

Ez azonban nem mindenkinél jelenik meg ugyanúgy. Van, aki egy adott gyümölcsre érzékeny, mások szervezete több ételre is reagálhat.

Hogyan derül ki a keresztallergia?

Ha valaki azt tapasztalja, hogy bizonyos ételek fogyasztása után rendszeresen allergiás tünetei jelentkeznek, érdemes allergológushoz fordulni.

A diagnózis több lépésből állhat:

tünetek és étrend átbeszélése

étkezési és tünetnapló vezetése

bőrteszt (prick-teszt)

vérvizsgálat az allergén ellenanyagok kimutatására

Az keresztallergiát akkor állapítják meg, ha a teszteredmények és a tünetek együtt jelentkeznek.