Keresztallergia: ezért viszkethet a szád almától vagy dinnyétől

A keresztallergia lényege, hogy az immunrendszer két különböző anyagot hasonlónak érzékel. Ha például valaki nyírfapollenre allergiás, az alma bizonyos fehérjéi nagyon hasonlítanak a pollenben található fehérjékhez. A szervezet ezért úgy reagál, mintha ugyanazzal az allergénnel találkozna.
Allergia esetén az immunrendszer olyan fehérjéket is veszélyesnek ítél, amelyek valójában ártalmatlanok. Ilyenkor a szervezet ellenanyagokat, úgynevezett IgE antitesteket termel az adott allergén ellen. Ha a szervezet később olyan étellel találkozik, amelynek fehérjeszerkezete hasonló az eredeti allergénhez, az immunrendszer tévesen újra riasztást ad. Ennek hatására hisztamin és más gyulladásos anyagok szabadulnak fel, amelyek az allergiás tüneteket okozzák.
A keresztallergia tünetei többnyire röviddel az étel elfogyasztása után jelentkeznek, sokszor már néhány percen belül. Leggyakrabban a szájüregben és a torokban alakulnak ki. Ilyenkor viszketés vagy bizsergés érezhető a szájban, az ajkak vagy a nyelv megduzzadhat, a torok kaparhat, a szájnyálkahártya pedig kipirosodhat és irritálttá válhat. Ritkábban hasi panaszok vagy keringési tünetek is előfordulhatnak. A legtöbb esetben enyhe reakcióról van szó, ugyanakkor nagyobb mennyiségű allergén fogyasztása erősebb tüneteket is kiválthat.
Bizonyos allergének és élelmiszerek között gyakrabban alakul ki keresztreakció. Az egyik legismertebb a nyírfapollen és bizonyos gyümölcsök kapcsolata.
Néhány gyakori példa:
Ha valaki azt tapasztalja, hogy bizonyos ételek fogyasztása után rendszeresen allergiás tünetei jelentkeznek, érdemes allergológushoz fordulni.
A diagnózis több lépésből állhat:
Az keresztallergiát akkor állapítják meg, ha a teszteredmények és a tünetek együtt jelentkeznek.
A legfontosabb lépés a problémát kiváltó élelmiszer felismerése. Az orvos általában azt javasolja, hogy kerüljük az adott ételt, vagy csak bizonyos formában fogyasszuk.
Érdekesség, hogy sok esetben a hőkezelés csökkenti az allergén hatását. Az alma például nyersen tüneteket okozhat, kompótként vagy süteményben viszont sokan gond nélkül el tudják fogyasztani az arra érzékenyek is. Az allergiás panaszok erősségét több tényező is befolyásolhatja. A stressz, az alkoholfogyasztás vagy az intenzív fizikai terhelés felerősítheti a reakciókat, ezért ezekre is érdemes figyelni. Ha a tünetek hevesek, antihisztamin tartalmú gyógyszerek segíthetnek, de a megfelelő kezelést mindig orvossal kell megbeszélni.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Mi is az a keresztallergia? Szakértő magyarázza el az alábbi videóban:
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