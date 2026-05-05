"Együtt indultak el, és együtt érkeztek meg a csillagok közé" - végső búcsút vesznek Süllős Gyulától és családjától

Az egész országot megrázta az az október 28-ai kenyai repülőgép tragédia, amely során Süllős Gyula és családjának egy része életét vesztette. A Cessna 208B típusú kisgép nem sokkal felszállást követően, egy erdős területen zuhant le. A becsapódást senki nem élte túl. A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, gyermekei, a bébiszitterük, a pilóta mind szörnyethaltak.

Süllős Gyula és családja szenvedett repülőgép-szerencsétlenséget Kenyában - Fotó: MTI

Süllős Gyula és családja végső nyugalomra térhet

A családnak hét hónapot kellett várnia, hogy elbúcsúzhassanak a szeretteiktől. A Cessna a becsapódás után kigyulladt, így az áldozatok azonosítása sok ideig tartott, csak DNS alapján sikerült. Ennek persze, csak hivatalos szempontból volt jelentősége: az idehaza maradt családtagok biztosak voltak abban, hogy a szeretteik haltak meg a gépen. A fájdalmukat tovább mélyítette, hogy az áldozatok testét hónapokon át nem hozhatták haza, hiszen a vizsgálatok nagyon sokáig tartottak.

A külügyi tárca segítségével azonban most sikerült a nyolc áldozatból hetet hazahozni, így május második felében végső búcsút tud venni tőlük a családjuk. „

Együtt indultak el, és együtt érkeztek meg a csillagok közé. Az emlékük, a szeretetük, a mosolyuk és mindaz, amit tőlük kaptunk, örökre velünk marad”

– fogalmazott az egyik hozzátartozójuk a közösségi oldalon, hozzátéve: aki szeretne tőlük elbúcsúzni, egy-egy szál fehér rózsával fejezze ki majd a kegyeletét.

A kenyai polgári repülési hatóság (KCAA) várhatóan még legalább egy évig vizsgálja az eset részleteit, és bár ez az idő soknak tűnik, megfelel a nemzetközi protokollnak. Többek közt azért is tart ennyire sokáig, mert – a gép gyártmánya miatt – az amerikai szerveket is be kell vonni az eljárásba, hiszen azt is tisztázni kell, hogy műszaki oka volt-e a tragédiának - írta a Blikk.