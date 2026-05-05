"Ha tehetnénk, megállítanánk az időt, az a legnagyobb ellenségünk" - a Rácz család mindkét kisfia gyógyíthatatlan beteg

Rövid ideig tudott csak a Rácz család élete önfeledt lenni, második kisfiúk megszületése után öt héttel ugyanis letaglózó diagnózist kaptak. Kiderült, hogy első gyermekük, Kornél egy gyógyíthatatlan betegséggel, Duchenne-féle izomdisztrófiával él együtt. Nem sokra rá jött a következő sokk: ez egy genetikai eredetű betegség és az édesanya, Adrienn a hordozó. A család fohászkodni kezdett: csak ne legyen kisebbik fiúk is érintett, legalább előtte állhasson egy teljes értékű élet. Aztán kiderült, Zsombi is beteg. A család versenyt fut az idővel, az izomsorvadás ugyanis egyre több erőt vesz el a fiúktól, Kornélnak pedig már a szeme világa is veszélybe került.

Adriennek és Janinak öt évvel ezelőtt hatalmas fájdalom volt azzal szembesülni, hogy mindkét fiú gyógyíthatatlan beteg

Bár a nyolc- és ötéves vaskúti testvérpár ugyanazzal a betegséggel küzd, mégis más mindkettőjüknél a Duchenne lefolyása. Annak ellenére, hogy Zsombinál már egészen kiskorában kiszűrték a bajt és kezdettől fogva járnak vele gyógytornára, a betegség nála mégis előrehaladottabb. Ő most rosszabb állapotban van, mint Kornél ugyanennyi idősen. Az izmai is feszesebbek, ezért a szülők készülnek arra, hogy neki az iskola is nagyobb kihívás lesz, hiszen így már a ceruza fogása is megterhelő. Zsombi azonban még egy évet marad óvodában, csak jövőre kezdi a sulit.

A fiúknak négyéves koruk óta szteroid tartalmú gyógyszert kell szedniük, ami csökkenti a szervezetben lévő folyamatos gyulladást. A szteroid miatt azonban Kornél szemén elkezdett kialakulni a szürkehályog, amivel három havonta kontrollra kell járni.

A látását egyelőre még nem befolyásolja, szülei pedig remélik, hogy ez még sokáig így is marad.

A fiúk keményen dolgoznak, hogy jobban legyenek

Kornél tavaly szeptemberben kezdte az első osztályt. Szorgalmas, lelkiismeretes tanuló, kedvenc tantárgya a német és a matematika. Édesanyja szerint ráadásul nagyon ügyes is, a bonyolultabb feladatokat még jobban meg tudja oldani, mint a könnyebbeket. Megelégedni viszont csak a maximummal hajlandó.

Kornél nagyon maximalista. Ha már 96-97 százalékos egy dolgozat és van benne hiba, akkor kész, vége, mondja is, hogy anya, de hát ez nem 100 százalék és elkeseredik. Most már kicsit jobban kezeli, de azért még tanulgatnia kell picit lazábban venni a dolgokat

— meséli mosolyogva Adrienn.