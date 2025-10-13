Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bárkit érinthet a leggyakoribb szembetegség: a kötőhártya-gyulladás

Bárkit érinthet a leggyakoribb szembetegség: a kötőhártya-gyulladás

kötőhártya-gyulladás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 07:45
Fanny Magazinszembetegség
Aki már átesett rajta, jól tudja milyen rossz érzés arra ébredni reggel, hogy a szemünk megállás nélkül könnyezik, váladékozik, a szemhéjainkat pedig alig bírjuk kinyitni. Ilyen állapotban a mindennapokat is nehéz menedzselni, a kezelés azonnali megkezdésével azonban viszonylag hamar túljuthatunk a kellemetlenségeken. A Fanny magazin összeszedte a legfontosabb tudnivalókat a kötőhártya-gyulladással kapcsolatban.
László Juli
A szerző cikkei

Az egyik leggyakrabban előforduló szemészeti betegség szinte mindannyiunkat érint életünk során legalább egyszer. A kötőhártya-gyulladás ráadásul nem válogat a különféle korosztályok között, az viszont eltérő lehet, hogy kinél mi váltja ki a kényelmetlen tüneteket.

Kötőhártya-gyulladással küzdő nő dörzsöli a szemét.
Sokan meglévő allergia miatt szenvednek gyakran kötőhártya-gyulladással.
Fotó: Nicoleta Ionescu /  Shutterstock 

Többféle dolog is előidézheti a kötőhártya-gyulladást

Az érzékeny hártya gyulladását okozhatja bakteriális fertőzés, vírusok, illetve nem ragályos tényezők, például allergia, elhanyagolt szemszárazság, és olyan egyéb irritáló körülmények, mint az uszodai, homokos vagy poros közeg, légkondicionáló berendezések, szél és huzatos helyek, füst és légszennyezés, vegyi anyagok, kozmetikumok, nem megfelelő kontaktlencse viselési higiénia. A probléma – legyen bármilyen kiváltó oka is – többnyire az őszi-téli hónapokban és az allergiaszezonban jelentkezik.

Jól ismerjük az alaptüneteket

A szembetegség fő ismertetőjele a viszketés, az égő, szúró fájdalom, a szempirosság, illetve a fehér részek rózsaszínné válása, amit valójában a kötőhártya ereinek kitágulása idéz elő. A fokozott könnyezés és váladékozás, majd az ennek nyomán összeragadó szemhéjak szintén elsődleges információk lehetnek azzal kapcsolatban, hogy kötőhártya-gyulladással küzdünk. Nem szabad azonban általánosítani, hiszen a betegség különféle formái eltérő és változatos panaszokat mutathatnak.

De mi ez valójában?

Ahogy a neve is mutatja, ez egy vékony nyálkahártya, ami erekkel van átszőve és a szemünk fehér részét, valamint a szemhéjak belső felszínét borítja. Mivel laza, könnyen követi a szemmozgást, ám feszesen tapad. Alapesetben sima, halvány és csillogó, bevörösödése egészségügyi gondot jelezhet. Ennek a különösen érzékeny résznek a gyulladásos folyamatait nevezzük együttesen kötőhártya-gyulladásnak. 

Kötőhártya-gyulladás okozta könnyeket és váladékot letörlő nő.
Szinte azonnal kötőhártya-gyulladásra gyanakodhatunk, ha könnyező, váladékozó szemmel ébredünk.
Fotó: Pearl PhotoPix /  Shutterstock 
  1. Amikor csak az egyiket érinti
    Bakteriális kötőhártya-gyulladás esetén inkább sűrű váladék jelentkezik, ami sárgás-zöldes színű is lehet. Az éjszaka felhalmozódott folyadék reggelre összetapadt szemhéjakat eredményez, melyek be is duzzadhatnak. Megfigyelhető még pirosság és idegentestérzés is. Gyakran csak az egyik szemet érinti. 
    Kezelése: antibiotikumos szemcsepp vagy kenőcs használata hozhat enyhülést, ez ugyanis képes csökkenteni a gyulladást. Habár a javulás pár napon belül megmutatkozhat, a gyógykezelést az orvosi előírásoknak megfelelően fontos végigcsinálni, ellenkező esetben kiújulhat a fertőzés.
  2. Szövődménnyel is járhat
    A vírusos kötőhártya-gyulladásnál könnyezés és vizes váladék figyelhető meg, amit sokszor felső légúti fertőzés kísér. Megduzzadhatnak a fül alatti nyirokcsomók, és apró vérzések is megjelenhetnek a kötőhártyán. Általában mindkét szemet érinti, veszélye, hogy bakteriális felülfertőződés is megtörténhet. 
    Kezelése: a vény nélkül kapható gyógykészítmények segíthetnek. Mivel az ilyen fertőzések maguktól lezajlanak, más gyógyszeres kúra nem javasolt. A türelem azonban igen, mert akár több hétbe is beletelhet, mire a fertőzést előidéző vírus eltűnik a szervezetből.
  3. Az orrfolyás a kísérője
    Az allergiás kötőhártya-gyulladás erős viszketést és könnyezést okoz a szemekben, ezen kívül tüsszögés és orrfolyás is érzékelhető. Jellemzően szezonális, előidézheti pollen, poratka és számos más allergén. A bakteriális felülfertőződésnek itt is megvan az esélye. 
    Kezelése: allergia okozta tüneteken antihisztaminok, szteroidok és gyulladáscsökkentő szemcseppek segíthetnek.

Sokat tehetünk a gyógyulásért

A tünetek korai felismerése és a kötőhártya-gyulladás kezelése nemcsak a kellemetlenségek enyhítése miatt fontos, hanem ezért is, hogy ne adjuk át másoknak a betegséget, ami akár két héten át is fertőző lehet. Még ha működik is az öndiagnosztika, ajánlott mihamarabb szakorvoshoz fordulni, főleg, ha látásromlás, erős váladékozás és fájdalom is tapasztalható.
Kötőhártya-gyulladás idején a gyógykezelés mellett elengedhetetlen, hogy amennyire csak lehet, tisztán tartsuk a szemet. Áttörölhetjük például langyos vizes tiszta zsebkendővel, az óvatosságra viszont törekedjünk, semmiképp se dörzsöljük az amúgy is irritált és érzékeny szervet. Segítheti a duzzanatok csökkenését a hideg vizes borogatás, főként, ha allergia generálta panaszokat. Amennyiben kontaktlencsét viselünk, a tünetek megjelenése után azonnal vegyük, és dobjuk ki az apró eszközt, és addig ne tegyünk be újat, amíg teljesen meg nem gyógyultunk. A további fertőzés elkerülése érdekében a tárolót, és a folyadékot is dobjuk ki.

Főszerepben: a megelőzés

Tanácsos általánosságban a betegség elkerülésére törekedni, hiszen a kötőhártya-gyulladás nem kellemes dolog, a különféle tünetek pedig a munkavégzésben és a mindennapi tevékenységeinkben is hátráltathatnak. Éppen ezért érdemes odafigyelni az általános higiéniai szokásainkra, gyakran és alaposan kezet mosni, kerülni a szemdörzsölést és a szembe nyúlást. A sajátunkon kívül mások kozmetikumait ne használjuk, és ha kontaktlencsét viselünk, ügyeljünk fokozottan az előírásokra. 

A gyerekeket is érinti

Gyakori jelenség a legkisebbeknél is, akik a különböző óvodai és iskolai közösségekben könnyen elkaphatják a társaiktól a betegséget. Éppen ezért, ha gyermekünk, bakteriális kötőhártya-gyulladásban szenved, amint lehet kezdjük meg a kezelést, és ne engedjük a többiek közé.

A kötőhártya-gyulladásnak komoly szövődményei is lehetnek, nézd meg ezt a videót és tájékozódj a részletekről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu