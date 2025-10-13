Bárkit érinthet a leggyakoribb szembetegség: a kötőhártya-gyulladás

Az egyik leggyakrabban előforduló szemészeti betegség szinte mindannyiunkat érint életünk során legalább egyszer. A kötőhártya-gyulladás ráadásul nem válogat a különféle korosztályok között, az viszont eltérő lehet, hogy kinél mi váltja ki a kényelmetlen tüneteket.

Sokan meglévő allergia miatt szenvednek gyakran kötőhártya-gyulladással.

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Többféle dolog is előidézheti a kötőhártya-gyulladást

Az érzékeny hártya gyulladását okozhatja bakteriális fertőzés, vírusok, illetve nem ragályos tényezők, például allergia, elhanyagolt szemszárazság, és olyan egyéb irritáló körülmények, mint az uszodai, homokos vagy poros közeg, légkondicionáló berendezések, szél és huzatos helyek, füst és légszennyezés, vegyi anyagok, kozmetikumok, nem megfelelő kontaktlencse viselési higiénia. A probléma – legyen bármilyen kiváltó oka is – többnyire az őszi-téli hónapokban és az allergiaszezonban jelentkezik.

Jól ismerjük az alaptüneteket

A szembetegség fő ismertetőjele a viszketés, az égő, szúró fájdalom, a szempirosság, illetve a fehér részek rózsaszínné válása, amit valójában a kötőhártya ereinek kitágulása idéz elő. A fokozott könnyezés és váladékozás, majd az ennek nyomán összeragadó szemhéjak szintén elsődleges információk lehetnek azzal kapcsolatban, hogy kötőhártya-gyulladással küzdünk. Nem szabad azonban általánosítani, hiszen a betegség különféle formái eltérő és változatos panaszokat mutathatnak.

De mi ez valójában? Ahogy a neve is mutatja, ez egy vékony nyálkahártya, ami erekkel van átszőve és a szemünk fehér részét, valamint a szemhéjak belső felszínét borítja. Mivel laza, könnyen követi a szemmozgást, ám feszesen tapad. Alapesetben sima, halvány és csillogó, bevörösödése egészségügyi gondot jelezhet. Ennek a különösen érzékeny résznek a gyulladásos folyamatait nevezzük együttesen kötőhártya-gyulladásnak.

Szinte azonnal kötőhártya-gyulladásra gyanakodhatunk, ha könnyező, váladékozó szemmel ébredünk.

Fotó: Pearl PhotoPix / Shutterstock

Amikor csak az egyiket érinti

Bakteriális kötőhártya-gyulladás esetén inkább sűrű váladék jelentkezik, ami sárgás-zöldes színű is lehet. Az éjszaka felhalmozódott folyadék reggelre összetapadt szemhéjakat eredményez, melyek be is duzzadhatnak. Megfigyelhető még pirosság és idegentestérzés is. Gyakran csak az egyik szemet érinti.

Kezelése: antibiotikumos szemcsepp vagy kenőcs használata hozhat enyhülést, ez ugyanis képes csökkenteni a gyulladást. Habár a javulás pár napon belül megmutatkozhat, a gyógykezelést az orvosi előírásoknak megfelelően fontos végigcsinálni, ellenkező esetben kiújulhat a fertőzés. Szövődménnyel is járhat

A vírusos kötőhártya-gyulladásnál könnyezés és vizes váladék figyelhető meg, amit sokszor felső légúti fertőzés kísér. Megduzzadhatnak a fül alatti nyirokcsomók, és apró vérzések is megjelenhetnek a kötőhártyán. Általában mindkét szemet érinti, veszélye, hogy bakteriális felülfertőződés is megtörténhet.

Kezelése: a vény nélkül kapható gyógykészítmények segíthetnek. Mivel az ilyen fertőzések maguktól lezajlanak, más gyógyszeres kúra nem javasolt. A türelem azonban igen, mert akár több hétbe is beletelhet, mire a fertőzést előidéző vírus eltűnik a szervezetből. Az orrfolyás a kísérője

Az allergiás kötőhártya-gyulladás erős viszketést és könnyezést okoz a szemekben, ezen kívül tüsszögés és orrfolyás is érzékelhető. Jellemzően szezonális, előidézheti pollen, poratka és számos más allergén. A bakteriális felülfertőződésnek itt is megvan az esélye.

Kezelése: allergia okozta tüneteken antihisztaminok, szteroidok és gyulladáscsökkentő szemcseppek segíthetnek.

Sokat tehetünk a gyógyulásért

A tünetek korai felismerése és a kötőhártya-gyulladás kezelése nemcsak a kellemetlenségek enyhítése miatt fontos, hanem ezért is, hogy ne adjuk át másoknak a betegséget, ami akár két héten át is fertőző lehet. Még ha működik is az öndiagnosztika, ajánlott mihamarabb szakorvoshoz fordulni, főleg, ha látásromlás, erős váladékozás és fájdalom is tapasztalható.

Kötőhártya-gyulladás idején a gyógykezelés mellett elengedhetetlen, hogy amennyire csak lehet, tisztán tartsuk a szemet. Áttörölhetjük például langyos vizes tiszta zsebkendővel, az óvatosságra viszont törekedjünk, semmiképp se dörzsöljük az amúgy is irritált és érzékeny szervet. Segítheti a duzzanatok csökkenését a hideg vizes borogatás, főként, ha allergia generálta panaszokat. Amennyiben kontaktlencsét viselünk, a tünetek megjelenése után azonnal vegyük, és dobjuk ki az apró eszközt, és addig ne tegyünk be újat, amíg teljesen meg nem gyógyultunk. A további fertőzés elkerülése érdekében a tárolót, és a folyadékot is dobjuk ki.