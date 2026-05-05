Felhalmozott szemét égett egy lakásban: egy ember meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 09:08
Áldozatot követelt a tűz Nógrád vármegyében.

Kedden kora reggel kigyulladt egy társasházi lakás Bátonyterenyén, a Rimay János úton. A kétszintes ház egyik első emeleti lakásában keletkezett tűz, az ötvenhét négyzetméteres lakás nappalijában felhalmozott hulladék égett. A tűzoltók párhuzamosan két irányból, az erkélyről és a bejárati ajtón keresztül oltották a tüzet. 

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az ingatlan idős lakójának az életét már nem lehetett megmenteni. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lakás többi helyiségére és a társasház többi lakására nem terjedt át a tűz, az épületet senkinek nem kellett elhagynia. A tűz körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálat indul.

Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta: az idei lakástüzek csaknem tizenkét százalékánál találkoztak a tűzoltók olyan mennyiségű lommal, amely az oltást is megnehezítette. Az épületben felhalmozott hulladék nemcsak esztétikai problémát, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelent. Növeli a tűz keletkezésének esélyét, akadályozza a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülni is nehezebb.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
