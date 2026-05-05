Felhalmozott szemét égett egy lakásban: egy ember meghalt

Kedden kora reggel kigyulladt egy társasházi lakás Bátonyterenyén, a Rimay János úton. A kétszintes ház egyik első emeleti lakásában keletkezett tűz, az ötvenhét négyzetméteres lakás nappalijában felhalmozott hulladék égett. A tűzoltók párhuzamosan két irányból, az erkélyről és a bejárati ajtón keresztül oltották a tüzet.

Az ingatlan idős lakójának az életét már nem lehetett megmenteni. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lakás többi helyiségére és a társasház többi lakására nem terjedt át a tűz, az épületet senkinek nem kellett elhagynia. A tűz körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálat indul.

Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta: az idei lakástüzek csaknem tizenkét százalékánál találkoztak a tűzoltók olyan mennyiségű lommal, amely az oltást is megnehezítette. Az épületben felhalmozott hulladék nemcsak esztétikai problémát, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelent. Növeli a tűz keletkezésének esélyét, akadályozza a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülni is nehezebb.