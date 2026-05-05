Pásztor Erzsi üzenete: „Remélem, tudok még örömet szerezni”

Pásztor Erzsi vasból van ugyan, de időnként azért meg-megkarcolja őt is az idő vasfoga. Az ország egyik legnépszerűbb színésznője bő másfél hónappal ezelőtt a színpadon lett rosszul és nem is tudta folytatni az előadást. Kórházba került, majd szerencsére rövidesen hazatérhetett. Az otthonában azóta is a lánya ápolja. A jelek szerint jó úton halad a teljes gyógyulás felé. Ezt tükrözi az a rövid videóüzenet, amit Pásztor Erzsi küldött a Facebookon működő, zárt csoport tagjainak.

Pásztor Erzsi hosszú hetek lábadozása után most kamera elé állt (Fotó: Facebook)

Pásztor Erzsi: „Mondhatom, hogy már majdnem jól vagyok”

A videót nem, de annak tartalmát megoszthatjuk olvasóinkkal. És azt is elárulhatjuk, hogy Pásztor Erzsin már nyoma sincs a betegségnek, még ha ő maga, még nem érzi magát százszázalékosan késznek a visszatéréshez. „Kedves barátaim! Nagyon-nagyon régen nem jelentkeztem.”

Mindenki tudja, hogy nem vagyok jól, vagyis, hogy beteg voltam. Most lábadozok és járok kezelésre.

„Mondhatom, hogy már majdnem jól vagyok. Nagyon törekszem, hogy minél előbb egészséges legyek és helyreálljak. Amennyire tőlem függ, azt megteszem” – kezdte üzenetében a színésznő, aki a továbbiakban már egy időablakot is megjelölt, melyen belül valamiféle meglepetéssel jelentkezik majd.

Pásztor Erzsi betegsége ellenére már a visszatérését tervezgeti (Fotó: Facebook)

„Akkor talán egy kis meglepetést is szerzek önöknek”

„Hamarosan újra jelentkezem és akkor hosszabban is beszélek. Akkor talán egy kis meglepetést is szerzek önöknek. Előre nem mondanék semmit, hiszen az élet kiszámíthatatlan. Köszönöm szépen a rengeteg jókívánságot, amit küldtek nekem a gyógyulásom érdekében. Én is várom, hogy úgy szólhassak önökhöz, hogy teljesen rendben vagyok. Remélem, hamarosan eljön ez az idő! Talán június elején lesz egy olyan beszélgetés, ami több örömet fog hozni. Mindenkit szeretettel üdvözlök és még egyszer köszönöm a rengeteg jókívánságot. Ha csak a negyede teljesülne, már régen futóbajnok lennék. Mindenkinek jó egészséget kívánok és remélem, tudok még örömet szerezni!” – zárta gondolatait a Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színésznő.