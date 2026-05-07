Petefészekrák gyanúja merült fel az Ázsia Expressz sztárjánál: „Nem fogom feladni”

Dulin Mettát az Ázsia Expressz 2025-ös évadában láthatták utoljára a nézők, ahonnan sajnos egy csúnya bokasérülés miatt kénytelen volt idő előtt távozni. Ezek után Metta lábsérülése nagyon lassan gyógyult, hónapokig küzdött, míg végre ténylegesen felépült. Ám az öröme nem tarthatott sokáig, ugyanis a legrosszabb még csak ezután jött. Dulin Metta betegségére idén év elején derült fény, amikor rejtélyes okból hirtelen felerősödött az ödémája, annyira hogy hetekig ki sem tudott kelni az ágyból. És ez még nem minden. A hetekig tartó kivizsgálások alatt annak gyanúja is felmerült, hogy talán daganatos betegségről lehet szó. Metta erről a kálváriáról mesélt most lapunknak, és kiderült, hogy van most.

A Kőgazdag Fiatalokból és az Ázsia Expressz 6. évadából ismert Dulin Metta a poklok poklát járta meg az elmúlt hónapokban, és úgy tűnik, a megpróbáltatások még most sem értek véget.

„Az idei évem nagyon-nagyon nehezen indult. Január második felétől az életem iszonyatos mélyrepülés volt és tényleg mindenféle kivizsgáláson, mindenféle orvosnál, mindenhol jártam, hogy valamit csináljanak velem. Voltak olyan napjaim, amikor azt mondtam, hogy eljutottam a fizikai tűrőképességemnek arra a határára, ahol szeretném megnyomni azt a gombot, amivel ki tudok csekkolni innen az életből, mert nem bírom tovább” – kezdte nagy sóhajjal.

Brutálisan megterhelőek voltak folyamatos elképesztő fájdalmak és rosszullétek, és az, hogy tényleg azt éreztem, hogy nincs életem, csak vagyok és fekszem. Azt reméltem, hogy ha jön a tavasz, és jön a jobb idő, akkor jelentősen jobban leszek, de sajnos nem így lett. Bár azóta minden tekintetben jobb az állapotom, de vannak ilyen meg olyan napjaim is. Viszont azt hiszem, már látom az alagút végét, napról napra mászok ki a gödörből, és nagy terveim vannak a nyárra, szóval nincs más opció, mint hogy jobban legyek

– mondta ki határozottan a Kőgazdag Mettaként is ismert szőkeség.

Az Ázsia Expressz Mettájánál a rák gyanúja is felmerült

A csinos influencer egyik legmélyebb pontja talán az volt, amikor kiderült, még arra is van esély, hogy petefészekrák okozza a tüneteit.

Felmerült sajnos a rák gyanúja, úgyhogy el kellett mennem rengeteg vizsgálatra, mert nagyon is lehetségesnek tűnt, hogy petefészekrákról van szó. Ennek a gondolata eléggé megviselt, különösen amikor már kéthetente jártam vérvételre, és ahogy telt az idő, azok a tumormarkerek, amik miatt ez az egész felmerült, nem javultak

– idézte fel Metta.