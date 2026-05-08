Termékenységi verseny: 128 férfi vesz rész az első Sperma Világkupán

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 21:15
A férfiak termékenységi válsága egyre súlyosabb méreteket ölt, de eddig senki sem figyelt rá igazán. Négy tech-vállalkozó most úgy döntött, sporteseményt csinál a dologból. A leggyorsabb spermával rendelkező úriembernek 100 000 dolláros, azaz mintegy 30 milló forint értékű díjat kínáltak fel. Azt remélik, hogy ez az esemény segít bevinni a férfiak termékenyégének témáját a köztudatba és elindítani a párbeszédet.
Eric Zhu, Garret Niconienko, Nick Small és Shane Fan találták ki a Sperma Világkupát, aminek a lényege pontosan az, aminek hangzik. Százhuszonnyolc férfi sperma-mintái állnak a rajthoz egy mikroszkopikus futamon, mindegyikük más-más országot képviselve. A termékenységi futamon a leggyorsabban úszó sperma 100 000 dollárt, azaz 30 millió forintot érhet a tulajdonosának.

Termékenységi vizsgálat egy petricsészében.
A spermák versenyeztetsével a férfiak termékenységi válságára akarják felhívni a figyelmet
A verseny szervezői sokat gondolkodhattak, hogyan hívják fel az emberek figyelmét a világméretű férfi termékenységi válságra, de arra jutottak, a legjobb, ha versenyt szerveznek ebben a témában. Az eseményre már több mint 10 ezren jelentkeztek a világ minden tájáról, beleértve az Egyesült Államokat, Iránt, Izraelt és Észak-Koreát is. Komoly kihívást jelent a 128 fős mezőnybe bejutni, különösen a népes nemzetek fiai számára. A szervezők ezért arra biztatják a jelentkezőket, hogy fontolják meg a kisebb országok képviseletét, ha rendelkeznek ottani állampolgársággal vagy ha legalább 25%-ban genetikailag igazolható, hogy onnan származnak.

A versenyre azon 18 évüket már betöltött férfiak jelentkezhetnek, akik nemi úton terjedő betegségektől mentesek, és betartják a verseny feltételeit. A pályázni kívánó versenyzők a nevezési díjért cserébe kapnak egy készletet, aminek segítségével mintát vehetnek maguktól, majd visszaküldhetik Kaliforniába.

A sperma minta ezután inkubáláson, mosáson, pipettázáson és centrifugáláson esik át, hogy izolálják a legéletképesebb sejteket. Ezután mikroszkóp alatt minden mintát egy egyedi, 400 mikron – nagyjából egy porszemnyi – magyságú pályára engedik versenyezni. Egy futam időtartama néhány másodperctől akár több mint 40 percig is terjedhet, attól függően, hogy a versenyzők mennyire érzik magukat formában aznap.

Világraszóló közvetítés a laborból

Innentől kezdve úgy zajlik minden, mint bármelyik másik világbajnokságon: selejtezők, kieséses szakaszok, fej-fej melletti fordulók és döntő. A versenyt élőben, online közvetítik majd, és nagy felbontású kamerák fognak követnek mindent. Óriáskijelzőkön mutatják majd a ranglistákat és egészségügyi adatoka. A koncepciónak 2025 áprilisában már volt egy tesztüzeme Los Angelesben, ahol egy egyetemi hallgató 10 000 dollárt, azaz 30 millió forintot vitt haza, mert a spermája egy perc és három másodperc alatt teljesítette a futamot.

A termékenységi válság egyre aggasztóbb méreteket ölt

A szórakoztató eseménnyel arra próbálják a szervezők felhívni az emberek figyelmét, hogy 1973 és 2018 között a globális spermakoncentráció több mint 50%-kal csökkent. Egészen pontosan 101 millióról 49 millióra milliliterenként. A cél az, hogy a férfiak termékenysége ne legyen tabu téma és hogy a férfiak többet foglalkozzanak az egészségmegőrzéssel. Lehet, hogy egy mikroszkopikus versenypálya és egy hat számjegyű csekk furcsa módja a közbeszéd irányításának, de minden bizonnyal működni fog.

Íme egy videó a tesztkörről:

