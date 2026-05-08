Termékenységi verseny: 128 férfi vesz rész az első Sperma Világkupán

Eric Zhu, Garret Niconienko, Nick Small és Shane Fan találták ki a Sperma Világkupát, aminek a lényege pontosan az, aminek hangzik. Százhuszonnyolc férfi sperma-mintái állnak a rajthoz egy mikroszkopikus futamon, mindegyikük más-más országot képviselve. A termékenységi futamon a leggyorsabban úszó sperma 100 000 dollárt, azaz 30 millió forintot érhet a tulajdonosának.

A spermák versenyeztetsével a férfiak termékenységi válságára akarják felhívni a figyelmet

Fotó: ArtPhoto21 / shutterstock

Összesen 128 kiválasztott férfi méri össze a nemzőerejét.

A leggyorsabb minta tulajdonosa 100 000 dollárt vághat zsebre.

Mikroszkopikus méretű pályán zajlanak a sorsdöntő futamok.

Már több mint 10 000 reménykedő jelentkezett a versenyre, de csak 128-an juthatnak be.

A cél a drasztikusan csökkenő férfitermékenység tudatosítása.

A verseny szervezői sokat gondolkodhattak, hogyan hívják fel az emberek figyelmét a világméretű férfi termékenységi válságra, de arra jutottak, a legjobb, ha versenyt szerveznek ebben a témában. Az eseményre már több mint 10 ezren jelentkeztek a világ minden tájáról, beleértve az Egyesült Államokat, Iránt, Izraelt és Észak-Koreát is. Komoly kihívást jelent a 128 fős mezőnybe bejutni, különösen a népes nemzetek fiai számára. A szervezők ezért arra biztatják a jelentkezőket, hogy fontolják meg a kisebb országok képviseletét, ha rendelkeznek ottani állampolgársággal vagy ha legalább 25%-ban genetikailag igazolható, hogy onnan származnak.

Férfi termékenységi verseny: megrendezésre kerül a Sperma Világkupa

A versenyre azon 18 évüket már betöltött férfiak jelentkezhetnek, akik nemi úton terjedő betegségektől mentesek, és betartják a verseny feltételeit. A pályázni kívánó versenyzők a nevezési díjért cserébe kapnak egy készletet, aminek segítségével mintát vehetnek maguktól, majd visszaküldhetik Kaliforniába.

A sperma minta ezután inkubáláson, mosáson, pipettázáson és centrifugáláson esik át, hogy izolálják a legéletképesebb sejteket. Ezután mikroszkóp alatt minden mintát egy egyedi, 400 mikron – nagyjából egy porszemnyi – magyságú pályára engedik versenyezni. Egy futam időtartama néhány másodperctől akár több mint 40 percig is terjedhet, attól függően, hogy a versenyzők mennyire érzik magukat formában aznap.