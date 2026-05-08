Szolárium és babakocsik: évek óta elhagyatottan áll a kemping – galéria

A múlt emlékeit őrzi, egy magyar kemping, ami hosszú évek óta elhagyatottan áll. Az épületben még egy szolárium is helyet kapott, az éttermében egy zongora árválkodik, a raktárépületben pedig rengeteg retró kincs porosodik.
A Black Urbex fedőnevű magyar urbexes bemutatta már a 20 éve meggyilkolt Soproni Ágnes luxusvilláját, nemrégiben pedig egy elhagyatott kempingben járt.
„A pulton még ott hevertek a kulcsok és különböző iratok, mintha a helyet egyik napról a másikra hagyták volna ott. A kanapék, televíziók maradtak a helyükön, az egyik fal teljesen tele volt könyvekkel, emellett rengeteg ágynemű is ott hevert még az épületben” – kezdte a Borsnak az urbexes.
A területen több kisebb épületet is találtam, bennük helyenként emeletes ágyakkal. Ezek a szobák talán egykor gyerekeknek vagy nyaralóknak adhattak szállást. A természet már sok helyen visszahódította a környezetet, de még mindig rengeteg apró nyom emlékeztetett arra, hogy itt valaha pezsgő élet zajlott. Az utolsó épület valószínűleg egy raktár lehetett, de az is teljesen feldúlva állt. Mégis talán ott találtam a legtöbb furcsa „kincset”.Régi rakéta porszívók, kukoricából készített Betlehem, szolárium, babakocsik és rengeteg más hátrahagyott tárgy hevert össze-vissza.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
