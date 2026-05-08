Szolárium és babakocsik: évek óta elhagyatottan áll a kemping – galéria

A múlt emlékeit őrzi, egy magyar kemping, ami hosszú évek óta elhagyatottan áll. Az épületben még egy szolárium is helyet kapott, az éttermében egy zongora árválkodik, a raktárépületben pedig rengeteg retró kincs porosodik.

Az elhagyatott kemping egyik szobája Fotó: Black Urbex

A Black Urbex fedőnevű magyar urbexes bemutatta már a 20 éve meggyilkolt Soproni Ágnes luxusvilláját, nemrégiben pedig egy elhagyatott kempingben járt.

„A pulton még ott hevertek a kulcsok és különböző iratok, mintha a helyet egyik napról a másikra hagyták volna ott. A kanapék, televíziók maradtak a helyükön, az egyik fal teljesen tele volt könyvekkel, emellett rengeteg ágynemű is ott hevert még az épületben” – kezdte a Borsnak az urbexes.

A területen több kisebb épületet is találtam, bennük helyenként emeletes ágyakkal. Ezek a szobák talán egykor gyerekeknek vagy nyaralóknak adhattak szállást. A természet már sok helyen visszahódította a környezetet, de még mindig rengeteg apró nyom emlékeztetett arra, hogy itt valaha pezsgő élet zajlott. Az utolsó épület valószínűleg egy raktár lehetett, de az is teljesen feldúlva állt. Mégis talán ott találtam a legtöbb furcsa „kincset”.Régi rakéta porszívók, kukoricából készített Betlehem, szolárium, babakocsik és rengeteg más hátrahagyott tárgy hevert össze-vissza.

