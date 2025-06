Veszélyes vírusokat hordozhat a Balatonnál megjelent szúnyogfajta, ezekre a tünetekre kell figyelni

Az ázsiai tigrisszúnyog Délkelet-Ázsiában, a trópusi és szubtrópusi területeken őshonos, de egyre nagyobb területen elszaporodik Európában is. Magyarországon először 2020-ban észlelték, azóta a legfrissebb kutatások szerint már több balatoni településen is jelen van, valamint a fővárosban is bele lehet futni.

Ázsiai tigrisszúnyogok már elérték Európát is - illusztráció

Fotó: Forrás: James Gathany/CDC /Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library/Wikipedia

A szúnyog súlyos betegségeket terjeszthet, mint például: a Nyugat-nílusi vírus, a sárgaláz vírus, az agyvelőgyulladás, a dengue-láz, a Chikungunya-láz, a Zika-vírus, valamint számos fonalféreg.

Csípésük erősebb és fájdalmasabb a hazai szúnyogénál, akár napokig is tartó bőrirritációt okozhatnak. A tigrisszúnyog könnyen felismerhető fehér csíkos mintázatáról. Ha szúnyogcsípést követően lázat, ízületi gyulladást, kiütést vagy hányingert tapasztalunk, akkor forduljunk orvoshoz - írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.