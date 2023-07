Öt szokás, amely alvászavart okozhat

Fotó: Pexels

A kevés, vagy rossz minőségű alvás számos betegség okozója lehet. Ilyen például az immunrendszer gyengülése, vagy az agyműködés lassulása. Emellett rossz hatással lehet a mentális egészségre és hangulatingadozást okozhat.

Dr. Karak Rajan, aki több millió követővel büszkélkedhet a közösségi médiában, és orvosi ismereteire támaszkodva oszt meg tippeket az internet népével, az alábbi öt olyan szokást sorolta fel, melyek kikerülésével zavartalanabbul alszunk majd éjszaka.



1. Étkezés

Dr. Rajan óva int attól, hogy a lefekvés előtti habzsolástól, ami növeli az emésztési zavarokat, ezzel pedig nyugtalanabbul, vagy nehezen alszunk el. Helyette 2-3 órával lefekvés előtt étkezzünk utoljára





2. Túlzott folyadékfogyasztás

A bőséges vízfogyasztás egészségügyileg nélkülözhetetlen, ugyanakkor érdemes kordában tartani, mielőtt nyugovóra térnénk. Az orvos elmondása szerint ugyanis alvás közben a szervezet fokozza az ADH hormon termelését, amely visszatartja a vizeletet. Ha túl sokat iszunk lefekvés előtt, az elnyomja az ADH hormont termelődését, emiatt gyakrabban kell felkelnünk, hogy kimenjünk a mosdóba.



3. Túl magasra tekerjük a hőmérsékletet

Dr. Rajan elmondása szerint a test a testhőmérséklete csúcsát általában este 7 órakor éri el. Ezt követően leesik, ezzel pedig álmosságot okoz. Viszont, ha a szobánk vagy az ágyunk túl meleg, az megzavarhatja a természetes körforgást. Mint mondta: a testnek kicsit hűvösebbé kell válnia ahhoz, hogy minél gyorsabban elaludjunk.



4. Túl sok alkohol

Az alkohol, számos egyéb káros hatása mellett, az alvás minőségét és ciklusát is befolyásolhatja. Dr. Rajan magyarázata szerint az alkohol a REM alvást (avagy, azt a ciklust, amikor álmodunk), zavarja meg, emiatt pedig a teljes alvási ciklust is felborítja, és gyakrabban riadunk fel az éjszaka közepén.



5. Koffein lefekvés előtt

Dr. Rajan utolsó tippje az, ami talán a legkézenfekvőbb: néhány órával lefekvés előtt már kerüljük a koffeinforrásokat, mint amilyen a kávé is, amelyek éberebbé tesznek minket.



Amennyiben betartjuk az orvos javaslatait, és kerüljük ezt az öt szokást a lefekvés előtti órákban, garantáltan könnyebben merülünk álomba, és pihentebben ébredünk!