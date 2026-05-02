Kitiltották a versenyekről a pikáns fotóival hódító olimpikont – Kiderült, mit titkolt a doppingellenőrök elől

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 21:20
Nem elég, hogy a 18+-os képeivel sokkolta a sportvilágot, most a doppingellenőrök elől is felszívódott a párizsi olimpia egyik leglátványosabb jelensége. Alysha Newman számára kőkemény büntetés érkezett: évekig csak a monitorokon keresztül csodálhatják a rajongók, a pályáról ugyanis száműzték.
A kanadaiak büszkesége, a 31 éves Alysha Newman nemcsak a rúdugró pályán, hanem az internet sötétebb bugyraiban is otthonosan mozog. A 2024-es párizsi olimpián bronzérmet nyerő szépség hamar rájött, hogy a kemény edzés mellett a bájait is érdemes kamatoztatni: havi alig 10 fontért (nagyjából 4500 forintért) cserébe bárki beleshetett a kulisszák mögé – és a ruhái alá is. Alysha nem is rejtette véka alá, miért döntött az Adult-tartalmak mellett.

Alysha Newman, a dögös rúdugró, aki pikáns fotókkal kereste a pénzt, most 20 hónapig nem versenyezhet Fotó: AFP

Sosem szerettem, hogy az amatőr sportolók soha nem tudnak sok pénzt keresni. Itt jött képbe a vállalkozói vénám

– nyilatkozta korábban őszintén a sztársportoló.

Bujkált az ellenőrök elől Alysha Newman?

Azonban úgy tűnik, a nagy vállalkozó kedv közepette a szabálykönyvet elfelejtette lapozgatni. Az Atlétikai Integritási Egység (AIU) kíméletlen ítéletet hirdetett: Newmant 20 hónapra eltiltották minden versenyzéstől. Az ok? Háromszor is „elfelejtette” megadni a hollétét a kötelező doppingellenőrzésekhez.

A pletykák szerint az egyik ilyen alkalommal éppen egy médiaeseményen domborított ahelyett, hogy a mintavételre várt volna. A szövetség pedig nem ismer kegyelmet: hiába a nemzeti rekordok és a korábbi sikerek, az útja most a kispadra vezet.

Veszélyben a következő olimpia

A büntetés 2025 decemberétől lépett életbe, ami azt jelenti, hogy a szőke ciklon legkorábban 2027 augusztusában ragadhat újra rudat. Ez pedig hidegzuhanyként érheti a rajongókat, hiszen így Newmannek szinte esélye sem marad tisztességesen felkészülni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

Míg a pályán most csend lesz körülötte, a fizetős oldalán valószínűleg továbbra is forr a levegő – kérdés, hogy a rajongók beérik-e a digitális idomokkal, ha az érmek elmaradnak. A kanadai szövetség rövidre zárta a vitát:

Bár folyamatos útmutatást és emlékeztetőket adunk, végső soron a sportoló felelőssége, hogy időben megadja a szükséges információkat.

Úgy tűnik, Alyshának most lesz ideje bővíteni az előfizetői bázisát, hiszen a stadionok kapui jó ideig zárva maradnak előtte – írja a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
