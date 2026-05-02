Kitiltották a versenyekről a pikáns fotóival hódító olimpikont – Kiderült, mit titkolt a doppingellenőrök elől

A kanadaiak büszkesége, a 31 éves Alysha Newman nemcsak a rúdugró pályán, hanem az internet sötétebb bugyraiban is otthonosan mozog. A 2024-es párizsi olimpián bronzérmet nyerő szépség hamar rájött, hogy a kemény edzés mellett a bájait is érdemes kamatoztatni: havi alig 10 fontért (nagyjából 4500 forintért) cserébe bárki beleshetett a kulisszák mögé – és a ruhái alá is. Alysha nem is rejtette véka alá, miért döntött az Adult-tartalmak mellett.

Alysha Newman, a dögös rúdugró, aki pikáns fotókkal kereste a pénzt, most 20 hónapig nem versenyezhet Fotó: AFP

Sosem szerettem, hogy az amatőr sportolók soha nem tudnak sok pénzt keresni. Itt jött képbe a vállalkozói vénám

– nyilatkozta korábban őszintén a sztársportoló.

Bujkált az ellenőrök elől Alysha Newman?

Azonban úgy tűnik, a nagy vállalkozó kedv közepette a szabálykönyvet elfelejtette lapozgatni. Az Atlétikai Integritási Egység (AIU) kíméletlen ítéletet hirdetett: Newmant 20 hónapra eltiltották minden versenyzéstől. Az ok? Háromszor is „elfelejtette” megadni a hollétét a kötelező doppingellenőrzésekhez.

A pletykák szerint az egyik ilyen alkalommal éppen egy médiaeseményen domborított ahelyett, hogy a mintavételre várt volna. A szövetség pedig nem ismer kegyelmet: hiába a nemzeti rekordok és a korábbi sikerek, az útja most a kispadra vezet.

Veszélyben a következő olimpia

A büntetés 2025 decemberétől lépett életbe, ami azt jelenti, hogy a szőke ciklon legkorábban 2027 augusztusában ragadhat újra rudat. Ez pedig hidegzuhanyként érheti a rajongókat, hiszen így Newmannek szinte esélye sem marad tisztességesen felkészülni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

Míg a pályán most csend lesz körülötte, a fizetős oldalán valószínűleg továbbra is forr a levegő – kérdés, hogy a rajongók beérik-e a digitális idomokkal, ha az érmek elmaradnak. A kanadai szövetség rövidre zárta a vitát:

Bár folyamatos útmutatást és emlékeztetőket adunk, végső soron a sportoló felelőssége, hogy időben megadja a szükséges információkat.

Úgy tűnik, Alyshának most lesz ideje bővíteni az előfizetői bázisát, hiszen a stadionok kapui jó ideig zárva maradnak előtte – írja a Daily Star.