Azt hitték az orvosok, hogy korai demencia - a vizsgálat során elképedtek

Egy anyukának azt mondták az orvosai, hogy korai demencia tüneteit mutatja, azonban a állapota sokkal komolyabb volt, mint azt bármelyikük gondolta.

Korai demencia helyett agydaganatot találtak az orvosok / Fotó: Pexels

Korai demencia tüneteit mutatta

Az 57 éves Tracy Kehoe észrevette magán, hogy memóriája romlik: gyakran felejtette el a beszélgetéseket és sokszor ismételte meg magát. 2025-ben ment orvoshoz a kétgyermekes anyuka, ahol azt mondták neki, korai demencia okozhatja a problémát. Amikor azonban egy rutin MRI-vizsgálatra küldték, az orvosok szája tátva maradt. Az anyukát 4. stádiumú glioblasztómával diagnosztizálták, miután daganatot találtak az agyában, és csak 6-18 hónapot jósoltak neki.

Teljesen ledöbbentünk, mert jól vagyok. Mindig is jól voltam, soha nem voltam igazán beteg.

Mint elmondta, azt nővére is észrevette, hogy ismételgeti magát, és kollégája egyszer rámutatott, hogy apróbb dolgokat kezdett elfelejteni.

Csodálatos nyugdíjas éveket terveztem, aztán elveszik tőled ezt, és azt mondják, hogy valójában hat és tizennyolc hónapod maradhatott.

Így halad most az anyuka kezelése

Tracy elmondta, fejfájása és látásromlása is volt, de ezeket a stressznek tudta be: apukája demencia miatt költözött idősek otthonába, húga szívrohamot kapott, anyukájánál pedig veserákot diagnosztizáltak. Úgy vélte, a teste nem tűri a sok tragikus eseményt.

Emlékszem, hogy azt mondtam, félek, hogy korai demencia alakulhat ki nálam. Ez a félelem a családi kórtörténetben gyökerezik, mivel a nagyapám demenciában halt meg, és az apám most is ezzel él

- mesélt aggodalmairól Tracy.

Az anyuka egy éber koponyaműtéten is átesett, amely során a daganat körülbelül 95 százalékát eltávolították. Most, nyolc hónappal később, Tracy befejezte a hathetes sugárterápiát, és már négy kemoterápiás cikluson esett át, kettő még hátravan.

Azt is elmondta, hogy a műtét utáni első MRI-vizsgálat biztató eredményeket mutatott: az orvosok szerint a daganat már csak mikroszkopikus szinten látható - írja az AOL.