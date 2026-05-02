Szakadékba borult egy turistabusz Mexikóban: gyermekek is vannak a sérültek között

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 21:10
Tizenegy ember, köztük életerős fiatalok és nagymamák vesztették életüket, amikor egy turistabusz letért az útról és a mélybe zuhant Mexikóban. A túlélők között négyéves kisgyermek is van, aki talán még fel sem fogja, miért nem látja majd többé a szeretteit.
Amatlán de Cañas városa mellett megállt az idő. A festői tájat szirénák visítása és kétségbeesett zokogás verte fel, amikor a Jalisco államból egy üdülőközpontba tartó járművet elérte a végzet: a borzalmas buszbaleset során a gépkocsi váratlanul lesodródott az autópályáról, a tengelye körül megpördült, majd az oldalára borulva állt meg a sárban.

A 11 halálos áldozatot követelő buszbaleset során életerős nők és nagymamák vesztették életüket Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Hat embernek esélye sem volt

A helyszínre érkező mentősöket és rendőröket sokkoló látvány fogadta. A fehér busz roncsaiból kirepült személyes tárgyak, ruhák és táskák hevertek szanaszét a domboldalon.

Mindent vér és sár borított

– suttogta az egyik helyszínen dolgozó szakértő, miközben a nyomozók a sárral befröcskölt ablakok között keresték a válaszokat a megválaszolhatatlanra.

Hat utas azonnal szörnyethalt, az ő testüket a roncsok közül kellett kivágniuk a tűzoltóknak. Öten a kórházba szállítás után adták fel a küzdelmet. Az áldozatok között már azonosították a 62 éves Martha Gutiérrezt és a mindössze 33 éves Paola Núñez Florest is – életerős nők, akik csak egy kis kikapcsolódásra vágytak a családjukkal.

Harmincegyen maradtak életben a buszbaleset után

A tragédiának harmincegy sérültje van, akiket a környékbeli kórházakba szállítottak. A legfiatalabb túlélő mindössze 4 éves, a legidősebb 47.

A legborzasztóbb a csend volt a csattanás után, amit aztán felváltott a sérültek segélykiáltása

– mondta el az egyik helyi hatósági forrás a romok között.

A Nayarit állami ügyészség gőzerővel nyomoz, hogy kiderítsék: emberi mulasztás vagy váratlan műszaki hiba küldte-e a halálba az utasokat. A helyszínen készült felvételeken jól látszik, ahogy a sárga rendőrségi szalagok egy olyan mészárlás helyszínét kerítik el, amit az érintett családok soha nem fognak tudni feldolgozni – adta hírül a People magazin.

 

