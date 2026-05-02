Tragédia: nővérével játszott, amikor hirtelen elhunyt a kétéves gyermek

Teljesen összetört a családja annak a gyönyörű és különleges kislánynak, aki a második születésnapja előtt néhány nappal vesztette életét, miközben hétéves nővérével játszott Skóciában, az otthonukban. A kis Grace Agnes Kenyon ugyanis múlt hétvégén, futkározás közben hirtelen öklendezni kezdett, majd eszméletét vesztette és leállt a szíve. Szülei megpróbálták újraéleszteni, de sajnos nem lehetett megmenteni őt. Édesanyja, Carly közölte, egy teljesen átlagos napként indult az egész, majd az életük hirtelen szörnyű fordulatot vett a tragédia miatt.

Tragédia: nővérével játszott, amikor életét vesztette a kétéves gyermek / Fotó: GoFundMe

Teljesen átlagos nap volt, Grace élvezte, hogy a szundikálás után kint lehet a kertben. Beszélgetett, nevetett, próbálta utánozni az apját és a testvérét, ahogy tornáztak. Soha nem fogom tudni kiverni a fejemből ezt a képet. És azt sem, hogy milyen gyorsan megváltozott minden. Azóta csak ködben élünk. Teljesen összetörtünk

- közölte Carly hozzátéve, Grace születése óta nyelési nehézségekkel küzdött, és táplálócsövön keresztül etették. Az orvosok egy ritka torokbetegségre gyanakodtak, de a hivatalos diagnózis sosem született meg.

Amikor Grace öklendezni kezdett, a család eleinte azt hitte, egy korábban is előforduló reflexről van szó, ami majd elmúlik. Mivel azonban az állapota nem javult, édesapja, Nick azonnal mentőt hívott. A csöppség azonban perceken belül elhunyt.

Nem volt világos, mi történik, csak furcsa hangot kezdett el kiadni. A térdemen ült, ütögettem a hátát, majd nehezen, de lélegezni kezdett, mígnem végül hirtelen leállt a légzése. Azonnal elkezdtük az újraélesztést, de láttam, hogy már nincs velünk. Én és Nick tíz percig próbáltunk segíteni rajta. Egészen addig, mígnem megérkezett a mentő. Az idősebb lányunk végignézte az egészet velünk együtt. Nincsenek szavak arra, amikor a saját gyermeked a szemed előtt hal meg

- nyilatkozta a gyászoló édesanya, aki még nem tudja pontosan, mi okozta Grace halálát, ugyanis a boncolásra még nem került sor, írja a Mirror.