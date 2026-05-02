Elcsattant a puszi a Liverpool edzésén, Szoboszlairól van szó - Videó

A Liverpool-szimpatizánsok igazi csemegét részesültek: a klub egy 16 perces, átfogó kulisszavideót tett közzé a Manchester United elleni rangadót megelőzően. A felvétel nemcsak a játékosok hétköznapi rutinjába enged bepillantást, hanem intenzív tréningjeleneteket is bemutat. A legnagyobb figyelmet azonban a két magyar válogatott, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos közötti pillanat kapta.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a bronzéremért küzdenek a Premier League-ben Fotó: DeFodi Images

A felvétel elején, az edzőközpontba való érkezés pillanatában A két magyar légiós baráti gesztussal üdvözli egymást: kezet fognak, majd a középpályás magához húzza a balhátvédet, és egy arcrapuszi-szerű, levegőbe adott puszival köszönti, amit egy ölelés követ.

A jelenet nagyjából a videó 1. percénél látható.

Ez a fajta üdvözlés Angliában nem elterjedt, ugyanakkor Magyarországon – különösen családi és szoros baráti körben – teljesen természetes. Érdekes látni, hogy a két liverpooli magyar játékos ezt a szokást külföldre is magával vitte. Kerkez esetében mindez talán még inkább magától értetődő, hiszen részben szerb származása révén egy olyan országból érkezik, ahol az arcrapuszi-kultúra még inkább elterjedtebb.

A páros a videó során több alkalommal is közös jelenetekben tűnik fel: egy ponton például együtt kosárlabdáznak.

Szoboszlai Dominikra rangadó vár Angliában

A Liverpool vasárnap (16:30, Spíler 1) az ősi rivális Manchester United otthonába látogat. A mérkőzés a BL-indulás és a bronzérem szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Arne Slot menedzser bejelentette, hogy a rangadóra elviszi, s a kispadra nevezi Pécsi Ármint is.